vhf vereinfacht mit neuer CAM-Software die CNC-Fertigung

Mit vhfcam will vhf den CAM-Prozess einfacher und effizienter gestalten. Die Software führt Anwender Schritt für Schritt vom Datenimport bis zum fertigen Fräsjob. Eine zentrale Funktion ist die integrierte »Milling Intelligence«, die auf Basis einer Werkzeug- und Materialdatenbank passende Bearbeitungsparameter vorschlägt. Damit soll die Abstimmung zwischen Maschine, Werkzeug und Material erleichtert und der Einrichtungsaufwand reduziert werden. Anwender müssen weniger Parameter manuell ermitteln und können auf vorkonfigurierte Einstellungen für das vhf-Werkzeugportfolio zurückgreifen.

»Wir haben unsere gesamte Erfahrung aus mehr als 35 Jahren im CAM-Sektor in die Entwicklung von vhfcam gesteckt«, erklärt Daniel Gaus, Produktmanager bei der vhf camfacture AG. Besonders die »Milling Intelligence« soll Anwender dabei unterstützen, schneller zu reproduzierbaren Fräsergebnissen zu kommen.

Schritt für Schritt zum Fräsjob

Die Benutzeroberfläche ist über klar strukturierte Reiter aufgebaut und führt durch die einzelnen Arbeitsschritte. Nach Angaben von vhf soll dadurch auch Anwendern ohne umfangreiche CNC-Programmierkenntnisse ein schneller Einstieg ermöglicht werden. Gleichzeitig sollen automatisierte Funktionen die Erstellung von Fräsjobs beschleunigen und den manuellen Aufwand reduzieren.

Für die Datenübernahme unterstützt vhfcam gängige Formate aus CAD-, Grafik- und DTP-Anwendungen. Neben DXF-Dateien, etwa aus AutoCAD, lassen sich auch PDF-Daten aus Programmen wie Adobe Illustrator importieren. Dadurch können Entwurfs- und Fertigungsdaten ohne zusätzliche Konvertierung in den CAM-Prozess übernommen werden.

3D-Simulation für mehr Sicherheit

Zur Kontrolle der geplanten Bearbeitung verfügt vhfcam über eine integrierte 3D-Ansicht mit Simulationsfunktion. Frässtrategien können damit bereits vor der eigentlichen Produktion visualisiert und mögliche Fehler erkannt werden. Optimierte CAM-Berechnungen sollen zudem die Berechnung und Aufbereitung von Fräsjobs beschleunigen.