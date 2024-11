Verpackungsindustrie als Zukunftsmarkt für Horizon

»Unser Fazit zur Fachpack fällt rundum positiv aus«, fasst Thomas Heil, Vertriebsleiter der Horizon GmbH, die Präsenz auf der Messe zusammen. »Die Teilnahme an der Fachpack war für uns eine Premiere, daher waren wir sehr gespannt – und wurden nicht enttäuscht. Wir konnten jede Menge Inspiration sammeln, intensive Gespräche führen und vielversprechende Kontakte knüpfen. Für uns stellt die Verpackungsindustrie eindeutig einen Zukunftsmarkt dar«, ergänzt Thomas Heil.

So zeigte das Fachpublikum reges Interesse am präsentierten Fertigungsablauf vom Stanzen und Kleben der Verpackung mit der Horizon RD-N4055DM und der Pro Cut Fold Stream bis hin zum Falzen des passenden Beipackzettels mit der Horizon AF-408F. Auch der cloudbasierte Workflow-Service iCE LiNK, mit dem alle Horizon Maschinen auf der Messe vernetzt waren, kam gut an. Neben der Überwachung des Produktionsstatus jeder einzelnen Maschine in Echtzeit ermöglicht er vorbeugendes Wartungsmanagement sowie den Versand von Auftragsdaten an die Maschine. Horizon bietet iCE LiNK derzeit mit einer dreijährigen kostenlosen Testphase an.

