VENDO übernimmt enve print services

VENDO nutzt diese Gelegenheit, um gemeinsam mit enve print das Leistungsportfolio weiter auszubauen. Ziel ist es, die jeweiligen Kompetenzen zu bündeln, neue Geschäftsfelder zu erschließen und die Marktposition beider Unternehmen langfristig zu stärken. Die Produktion von enve print wurde in das Stammwerk von VENDO in Vöcklabruck integriert. Dabei fließen nicht nur moderne Maschinen, sondern auch wertvolles technisches Know-how in die bestehenden Strukturen ein.

Gleichzeitig bleibt enve print als eigenständiges Tochterunternehmen mit klarem Fokus auf den Handelsbereich aktiv. Das erfahrene enve print Team in Deutschland sorgt für die Pflege bestehender Kundenbeziehungen und die Erschließung neuer Marktpotenziale. »Diese Integration ist für beide Seiten eine Chance zum gemeinsamen Wachstum«, erklärt Rainer Bollmann, Geschäftsführer von VENDO. »Wir bündeln unsere Stärken, lernen voneinander und schaffen damit die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.«

Florian Wollner übernimmt als neuer Geschäftsführer die Leitung der enve print services GmbH und wird die Integration gemeinsam mit den Teams aus Österreich und Deutschland begleiten. Stefanie Huber und Stefan Ludwig bleiben weiterhin Teil der Geschäftsleitung bei enve print und bringen ihre langjährige Erfahrung und Marktkenntnis in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens ein.

»enve print bleibt ein eigenständiges Unternehmen mit klarem Kundenfokus. Mit VENDO gewinnen wir einen starken und zuverlässigen Partner, mit dem wir neue Geschäftsfelder erschließen und unseren Kund*innen künftig als One-Stop Shop Partner noch umfassendere Lösungen im Druck- und Verpackungsbereich bieten können«, so Florian Wollner Geschäftsführer der enve print services GmbH.

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