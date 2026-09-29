VENDO erweitert Geschäftsführung

Die VENDO Kommunikation + Druck GmbH stellt die Weichen für die weitere Unternehmensentwicklung: Mit 1. Oktober 2026 übernimmt Florian Wollner zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der enve print services GmbH die Geschäftsführung bei VENDO. Gemeinsam mit Rainer Bollmann wird er künftig die Geschäftsführung von VENDO bilden.

Florian Wollner verstärkt die Geschäftsführung bei VENDO

Durch seine bisherige Tätigkeit als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft enve print services GmbH ist Florian Wollner mit den Strukturen und Zielen von VENDO bereits vertraut. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich papierbasierter Verpackungen sowie im Aufbau und Vertrieb kundenorientierter Lösungen.

Mit der erweiterten Geschäftsführung rücken VENDO und enve print services enger zusammen. Vorhandenes Know-how und Ressourcen können dadurch besser gebündelt, Synergien gezielt genutzt und die jeweiligen Kompetenzen beider Unternehmen stärker miteinander verbunden werden.

Gemeinsame Geschäftsführung mit klarem Blick nach vorne

Rainer Bollmann und Florian Wollner werden künftig gemeinsam die Geschäftsführung von VENDO bilden. Die neue Aufstellung schafft die Basis, die Zusammenarbeit zwischen VENDO und enve print services weiter zu stärken und vorhandene Kompetenzen gezielt zu verbinden.

Gemeinsam die Zukunft gestalten

VENDO wird weiterhin entlang von Kundenbedürfnissen neue Geschäftsmodelle in Wachstumsmärkten aufbauen und seine Kernkompetenzen – Qualität, Verlässlichkeit und Agilität – auch künftig weiterentwickeln. Durch die engere Verbindung von VENDO und enve print services profitieren Kundinnen und Kunden künftig von einem breiteren Leistungsportfolio, kurzen Wegen und ganzheitlichen Lösungen.

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