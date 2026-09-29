SUCHE
Magazin für Mediendesign und -Produktion
Aktuell

VENDO erweitert Geschäftsführung

Florian Wollner übernimmt mit 1. Oktober 2026 zusätzlich die Geschäftsführung bei VENDO und bildet diese künftig gemeinsam mit Rainer Bollmann. Zusätzlich wird die Zusammenarbeit mit enve print services gestärkt.

Florian Wollner

Die VENDO Kommunikation + Druck GmbH stellt die Weichen für die weitere Unternehmensentwicklung: Mit 1. Oktober 2026 übernimmt Florian Wollner zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der enve print services GmbH die Geschäftsführung bei VENDO. Gemeinsam mit Rainer Bollmann wird er künftig die Geschäftsführung von VENDO bilden.

Florian Wollner verstärkt die Geschäftsführung bei VENDO

Durch seine bisherige Tätigkeit als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft enve print services GmbH ist Florian Wollner mit den Strukturen und Zielen von VENDO bereits vertraut. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich papierbasierter Verpackungen sowie im Aufbau und Vertrieb kundenorientierter Lösungen.

Mit der erweiterten Geschäftsführung rücken VENDO und enve print services enger zusammen. Vorhandenes Know-how und Ressourcen können dadurch besser gebündelt, Synergien gezielt genutzt und die jeweiligen Kompetenzen beider Unternehmen stärker miteinander verbunden werden.

Gemeinsame Geschäftsführung mit klarem Blick nach vorne

Rainer Bollmann und Florian Wollner werden künftig gemeinsam die Geschäftsführung von VENDO bilden. Die neue Aufstellung schafft die Basis, die Zusammenarbeit zwischen VENDO und enve print services weiter zu stärken und vorhandene Kompetenzen gezielt zu verbinden.

Gemeinsam die Zukunft gestalten

VENDO wird weiterhin entlang von Kundenbedürfnissen neue Geschäftsmodelle in Wachstumsmärkten aufbauen und seine Kernkompetenzen – Qualität, Verlässlichkeit und Agilität – auch künftig weiterentwickeln. Durch die engere Verbindung von VENDO und enve print services profitieren Kundinnen und Kunden künftig von einem breiteren Leistungsportfolio, kurzen Wegen und ganzheitlichen Lösungen.

Weitere Informationen:

Tags:
Ähnliche Beiträge
0

Dein Warenkorb

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen