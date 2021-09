Vanguard kommt nach Europa

Vanguard Digital Printing USA ist ein Hersteller von Drucksystemen für die Bereiche Beschilderung, Dekoration, Geschäftsausstattung, Industrie und Verpackung. Mit der Gründung der Vanguard Europe GmbH, wird das Unternehmen sein Großformatportfolio auch in den europäischen Märkten anbieten. Trotz der Aquisition durch die Durst Group ist das Unternehmen weiterhin ein eigenständiges Unternehmen unter der Leitung von Gründer und CEO David Cich.

Mit der Wahl des Standorts Brixen, in einem Nachbargebäude des Durst Headquarters mit über 5.000 m2 Werksfläche, sollen technische und administrative Synergien zwischen den beiden Unternehmen genutzt werden. Für Kunden bietet die räumliche Nähe den Vorteil, dass alle aktuellen Durcksysteme des Durst Group Gesamt-Portfolios besichtet und getestet werden können.

Die offizielle Markteinführung der Vanguard Drucksysteme in Europa erfolgt im Oktober auf den Fachmessen Viscom 2021 in Mailand und FESPA 2021 in Amsterdam. „Mit der Gründung der europäischen Niederlassung bringen wir das in den USA äußerst erfolgreiche Vanguard Druckerportfolio in die eurpäischen Märkte und erschließen uns neue Kundensegmente“, sagt Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group.

www.durst-group.com