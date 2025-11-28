V6-Motor im 6er-Tray

Olutmylly, eine Familienbrauerei in Südfinnland, wollte ein Tasting-Pack, das sowohl sechs Bierdosen aufnehmen kann als auch die Sichtbarkeit Marke am Point of Sale stärkt. In einem umkämpften Getränkemarkt ist visuelle Präsenz entscheidend für den Erfolg. Ein auffälliges Design wird so zum Schlüsselfaktor für Differenzierung. In einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Packaging Design-Team von Metsä Board entstand ein Sixpack mit der Silhouette eines V6-Motor. Diese Form sorgt für den nötigen Wow-Effekt und verbindet eine mutige Ästhetik mit praktischen Features. »Unsere neue Tasting-Verpackung ist das coolste Sixpack überhaupt«, sagt Anne Silmälä, Geschäftsführerin von Olutmylly.

Warum Design für Marke und Geschäft zählt

Innovative Verpackungen steigern den Markenbekanntheit und stärken die Kundenbindung. Sticht ein Design aus der Masse heraus, zieht es Aufmerksamkeit auf sich, fördert den Verkauf und unterstützt die Positionierung. Marko Leiviskä, Graphic Packaging Designer bei Metsä Board, formte den Tray wie einen V6-Motor, sodass die Dosen »wie Kolben hervorstechen« – eine spielerische Hommage an Olutmyllys Kunden aus der Motorsport-Community. Die Konstruktion bietet Platz für Kühlpacks, ermöglicht eine komfortables Tragen und unterstützt die Materialrückgewinnung nach Gebrauch. Diese Kombination aus visueller Wirkung und funktionalem Nutzen zeigt, wie Design sowohl das Markenerlebnis als auch die Benutzerfreundlichkeit aufwerten kann.

»Wir konnten ein sehr innovatives Produkt für eine sehr spezifische Zielgruppe schaffen und schnell vom Konzept zum Prototypen gelangen«, sagt Marko Leiviskä, Graphic Packaging Designer bei Metsä Board. Die Entwicklung und das Testen der Prototypen erfolgten im Excellence Centre von Metsä Board in Äänekoski. Dort optimiert das Designteam Design, Materialien und Recyclingfähigkeit, um Produkteinführungen zu beschleunigen und die Produktionseffizienz zu steigern. Bei diesem Projekt half die gemeinsame Entwicklung dabei, ein mutiges Konzept in vergleichsweise kurzer Zeit in eine marktreife Lösung zu verwandeln.

Materialien & Spezifikationen

Die Wellpappenkonfiguration mit E-Welle wurde für Tragekomfort, Sichtbarkeit und Wiederverwendung optimiert.

• Wellpappe & Wellenprofil: E-Welle

• Decklage: MetsäBoard Prime WKL 125 g/m2

• Wellenstoff & Innenlage: MetsäBoard Natural WKL Bright 120 g/m2

