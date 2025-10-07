UVgel-Druck im XL-Format

Canon erweitert seine UVgel-Plattform um die neue Colorado XL-Serie, eine 3,4 Meter breite Produktionsdrucklösung für das XL-Format. Die modulare, vor Ort aufrüstbare Plattform ist als Hybrid- oder Rolle-zu-Rolle-System erhältlich und kombiniert hohe Produktivität mit maximaler Anwendungsvielfalt – von Beschilderungen und Interior Design über Point-of-Sale bis hin zu Verpackungen.

Die Serie umfasst zwei Modelle: den Colorado XL7 als reines Rollensystem sowie den Colorado XL7 Hybrid, der zusätzlich starre Materialien verarbeitet. Damit bringt Canon die Vorteile der UVgel-Technologie in ein neues Marktsegment und ermöglicht Drucke auf einer breiten Medienpalette – darunter Banner, Folien, Vinyl, Soft Signage, Schaumstoffplatten, Acrylglas, Aluverbundplatten und Karton.

Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 211 m²/h im Expressmodus liefert die Colorado XL-Serie die Performance, die in hochvolumigen Produktionsumgebungen gefragt ist. Für starre Anwendungen verarbeitet das System Materialien mit einer Stärke von bis zu 52 mm.

Die neue Plattform arbeitet mit dem optimierten UVgel 860 Tintensatz, der für brillante, geruchsfreie und sofort trockene Drucke sorgt. Die Tinte bietet hohe mechanische und chemische Beständigkeit, ermöglicht matte, glänzende oder gemischte Oberflächen ohne zusätzlichen Lackauftrag und ist frei von TPO und VCL. Dank niedriger Aushärtungstemperaturen bleibt die Dimensionsstabilität der Medien erhalten.

Für eine konstant hohe Qualität sorgen die UVgel 850 Druckköpfe mit jeweils 4.544 Düsen und automatisierter Düsenkompensation. Jeder Kopf verarbeitet zwei Farben – für den Vierfarbdruck genügen also zwei Köpfe; ein optionaler dritter erweitert das System um den Weißdruck. Die präzise Halterung mit UVgel DynamicMotion Control garantiert exakte Positionierung auch bei anspruchsvollen Medien.

Ein weiteres zentrales Element ist die UVgel FullBeam Curing-Technologie, die den UV-LED-Härtungsprozess optimiert. Eine 3,4 Meter breite LED-Einheit mit innovativem Spiegelsystem sorgt für eine gleichmäßige Belichtung über die gesamte Druckbreite. Das Ergebnis ist ein homogenes Druckbild mit erweitertem Farbraum und hoher visueller Konsistenz.

Für präzises Medienhandling sorgt das neue UVgel TRIdrive-Vakuumbandsystem. Drei interaktive Walzen und mehrere Vakuumzonen erfassen die Medienposition in Echtzeit, korrigieren Schrägstellungen und verhindern Faltenbildung – für reproduzierbare Ergebnisse und messerscharfe Drucke, auch bei langen Läufen.

Optionale Features erweitern die kreative Bandbreite:

UVgel White für deckende Weißdruckanwendungen

für deckende Weißdruckanwendungen FLXfinish+ für matte, glänzende oder kombinierte Effekte

für matte, glänzende oder kombinierte Effekte FLXture für fühlbare Oberflächen, etwa in Leder- oder Holzoptik

Wolfgang Glaser, Country Director Production Printing Products bei Canon Austria: »Die Colorado XL-Serie wurde für all jene entwickelt, die im großformatigen Druck höchste Ansprüche an Qualität, Flexibilität und Produktivität stellen – ob in der Werbetechnik, im Verpackungsdruck, im Einzelhandel, bei Events oder im Interior Design. Mit einer Druckbreite von 3,4 Metern eröffnet das System neue Dimensionen für groß angelegte Marken- und Werbekampagnen und ermöglicht konsistente Auftritte über unterschiedlichste Materialien hinweg – wirtschaftlich, präzise und mit maximaler visueller Wirkung. Ob etablierter Druckdienstleister, kreative Agentur oder Markenunternehmen mit eigener Produktion: Die Colorado XL-Serie bietet echte Skalierbarkeit und neue Möglichkeiten für innovative Applikationen.«

Die Canon Colorado XL-Serie ist ab Anfang 2026 erhältlich.

www.canon.at