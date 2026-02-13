UV-Drucker für den Direktdruck

Das Modell bietet laut Mimaki hohe Bildqualität, eine robuste Bauweise, präzise Positionssteuerung und Auflösungen von bis zu 1.800 dpi. Neben CMYK werden auch helle Cyan- und Magenta-Tinten eingesetzt, wodurch feine Abstufungen wie Hauttöne und Landschaften natürlich und gleichmäßig wiedergegeben werden können. Der Drucker kann 19 Bogen pro Stunde (710 x 510 mm) bedrucken und stellt damit eine schnelle und flexible digitale Alternative zum Siebdruck für die On-Demand-Produktion kleiner Auflagen dar.

Das System erlaubt Druckschichthöhen von bis zu 5 mm, wodurch strukturierte Oberflächen und dreidimensionale Effekte erzielt werden können, die sowohl die optische als auch die haptische Attraktivität der Druckerzeugnisse steigern. Der sogenannte LD-Modus sorgt dafür, dass die hohe Präzision auch beim Bedrucken von Subs traten mit Höhenunterschieden von bis zu 10 mm erhalten bleibt, da mit auch auf gekrümmten, abgestuften oder geformten Teilen zuverlässige Ergebnisse erzielt werden können. Mit einem Haftvermittler lässt sich die Haftung der Tinte auf Materialien wie Glas, Metall und Acryl verbessert. Dank der Tintensparfunktion lässt sich der Tintenverbrauch um bis zu 40% reduzieren.

