Wie entstehen echte, nachhaltige Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden? Analoge Touchpoints machen den Unterschied! Sie erzeugen Emotionen, Nähe und Wertigkeit. Menschen lieben Papier und die Möglichkeit etwas Reales zu fühlen. Genau darin liegt die Stärke: Papier verankert Botschaften dort, wo digitale Kommunikation weniger Kraft hat.

Die Panels stehen fest: Raphael Gielgen (Trendscout Future of Work Life & Learn, Vitra GmbH) gibt in seiner Eröffnungs-Keynote Einblicke in seine Leidenschaft Gewohntes zu hinterfragen und seine Kartografie der Trends. Peter Martin (Founder & CEO, Martin et Karczinski) spricht in einem Podiumsgespräch »feeling is beyond« mit Florian Zibert (Visionär und Impulsgeber, Chef der TEDx München) über werteorientierte Markenführung, sowie persönliche und organisationale Transformation, Daniel Weiss (Founder & Creative Director, White By Design), Valentin von Arnim (Managing Director IRIS VON ARNIM) und José Redondo Vega (Founder & Editorial Director of »TAOS – the art of storytelling«) teilen in dem Panel »Wie man Begehrlichkeit schafft« den Blick auf Papier als Werteträger und Qualitätsmerkmal »Orte als Beziehungsmacher« spielen im Talk von Sandra Wittemer (Head of BMW Welt) und Zrinka Babic (Head of Gut Schwärzenbach, BMW Group) eine entscheidende Rolle.

Unter den zahlenreichen Speakern sind unter anderem auch Daniel Butz (CEO bei OBJECT CARPET Holding GmbH & Co. KG), Jens Adamik (Managing Partner, Qlocktwo), Anders Thomas (CEO, Porzellan Manufaktur Nymphenburg), Dr. Frauke Fischer (Co-Founderin, Peru Puro) und viele weitere. Es erwarten Sie spannende Paneldiskussionen zu den Themen zukunftsfähige Kundenbeziehungen, Markenorientierung und -identität, analoge Ausdrucksformen u.v.m.

Alle weiteren Informationen unter:

UNFOLDED FESTIVAL 2026: 29. April

UNFOLDED Konferenz 10.00 bis 15.30 Uhr

UNFOLDED Ausstellung 09.00 bis 17.30 Uhr

Tickets UNFOLDED FESTIVAL 2026

Konferenz + Ausstellung : 315,00 €

Ausstellung: 50 €

Ausstellung Studenten: 20 €