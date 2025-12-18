UNFOLDED Festival 2026 – bonding customers • paper • way beyond

Gmund Papier lebt die Mission den Erfolg von Unternehmen durch den Einsatz von analoger Kommunikation zu steigern. Das Unfolded Festival 2026 bringt Kreative, Drucker, Markenbotschafter und Referenten aus Wirtschaft und Design zusammen, um analoge Entwicklungen zu beleuchten. Auf der Konferenz erwarten die Besucher spannende Einblicke in Konzepte und Ideen, um ihre Kommunikation nachhaltig zu gestalten.

Peter Martin (Founder & CEO Martin et Karczinski) spricht am UNFOLDED Festival 2026 über werteorientierte Markenführung, sowie persönliche und organisationale Transformation, Daniel Weiss (Founder & Creative Director White By Design) teilt seinen Blick auf Papier als Zukunftsmedium und Raphael Gielgen (Trendscout Vitra Trendscout Future of Work Life & Learn, Vitra GmbH) gibt Einblicke in seine Leidenschaft Gewohntes zu hinterfragen und seine Kartografie der Trends.

Unter den zahlenreichen Speakern sind unter anderem auch Daniel Butz (CEO bei OBJECT CARPET Holding GmbH & Co. KG), Sandra Wittemer (Managing Director of BMW Welt) und Jens Adamik (CEO, Qlocktwo). Zusätzliche gibt es spannende Paneldiskussionen zu den Themen zukunftsfähige Kundenbeziehungen, Markenorientierung und -identität, analoge Ausdrucksformen u.v.m. Inspiration pur. paper. Way beyond!

