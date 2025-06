Umstrukturierung bei Landa Digital Printing

Landa Digital Printing wird mehr als 100 von seinen 500 Beschäftigten entlassen, nachdem die Umsätze aufgrund der angespannten geopolitischen Lage im Nahen Osten stark zurückgegangen sind. Gegenüber der israelischen Tageszeitung Globes erklärte das Unternehmen: »Landa Digital Printing ist dabei, sich umzuorganisieren, um seine Struktur an die aktuelle Marktlage anzupassen.« Gleichzeitig betonte das Unternehmen, das man von der letztjährigen drupa mit einem Rekordauftragsbestand zurückkehrte und trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten den Wachstumskurs fortsetzen werden. In einem Gespräch mit dem Management auf der drupa hieß es noch, man sei stolz darauf, dass inzwischen weltweit mehr als 50 Landa-Druckmaschinen bei vielen Unternehmen in 14 Ländern erfolgreich im Einsatz seien und die Auftragsbücher gefüllt seien.

Landa ist neben Highcon, der zweite israelische Lieferant für die grafische Industrie, der in Schwierigkeiten gekommen ist. Wobei die Lage für Highcon deutlich schwieriger ist, und man ein Ausgleichsverfahren mit den Gläubigern anstrebt.

Weitere Informationen: