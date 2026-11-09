Tradition weiterdenken – Zukunft der Druck- und Medienbranche gestalten

»Wir Druck- und Medienbetriebe sind zwar in einer traditionellen Branche verankert, aber wir waren immer Innovationstreiber und Digitalisierungsmeister. Genau diese Eigenschaften brauchen wir aktuell umso mehr«, sagte Wolfgang Primisser, der beim Druck Medien Tag zum neuen Präsidenten des Verband Druck Medien gewählt wurde.

Print neu denken

Der Publizist Boris Andreas Weber nahm die Gäste mit auf einen Ritt durch die Gutenberg Galaxy und kam zum Schluss, dass die Branche die eigene Innovationskraft neu entdecken und neu denken müsse. »Die Stimmung in der Branche ist schlechter als die tatsächliche Lage«, betonte er. Wobei – weg sei Print ohnedies nie gewesen, betonte der leidenschaftliche Technologieexperte.

Innovationskraft in die nächste Generation tragen

Jedes zweite Unternehmen in Österreich ist ein Familienunternehmen, in produzierenden Branchen wie der Druck- und Medienbranche liegt der Anteil deutlich höher. »Der Vorteil und Nachteil von Familienunternehmen ist ihre einzigartige Verbindung von Familie und Unternehmen«, sagte Reinhard Prügl, Universitätsprofessor und Leiter des Instituts für Familienunternehmen an der WU Wien. Damit Innovation langfristig gelingen könne, brauche es eine Innovationskultur. Anhand von Beispielen zeigte der Experte für Familienunternehmen, wie Tradition und Innovation sich beflügeln können.

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Wie erreicht man die Jugend?

Die qualitative Studie »Knapp daneben ist auch vorbei«, die der Kontext Club der Mediengruppe Wiener Zeitung 2026 publiziert hat, zeigt deutlich, dass sich junge Menschen von klassischen Medienformaten oft nicht gesehen und abgeholt fühlen. Medienforscherin Katharina Hahn stellte nicht nur die zentralen Ergebnisse vor, sondern diskutierte, welche Konsequenzen Redaktionen und Medienunternehmen aus den Studienergebnissen ziehen könnten.

Recht simpel

Was bedeutet die Verpackungsverordnung für Druckereien und für ihre Kunden? Welche Umweltaussagen sind noch zulässig? Und müssen wirklich Claims überklebt werden? Antworten auf diese Fragen hatte Christian Handler, betriebswirtschaftlicher Experte im Verband Druck Medien. Heiß diskutiert wurden unter anderem die rechtlichen Anforderungen an Verpackungen und die Definition, wann eine Druckerei Lieferant und wann Hersteller ist.

Diskussion über Nachhaltigkeit und Zukunft von Print

»Print wirkt nachhaltig« – mit diesem Motto hat der Verband Druck Medien dieses Jahr auf sich aufmerksam gemacht. In der abschließenden Diskussionsrunde ging es um die Frage, warum sich Unternehmen für oder auch gegen Print entscheiden. Sandra Gerold, Country Business Managerin bei IKEA, gab Einblick, warum der legendäre IKEA Katalog nicht mehr gedruckt wird und wo das Unternehmen heute dennoch auf Print setzt. Nicole Schlögl-Slavik, Vice President Marketing und Produktmanagement der Österreichischen Post AG, berichtete, wie Konsument*innen gedruckte und digitale Werbung wahrnehmen, und sprach über die Distribution als größten Kostentreiber bei Print. Jos Dijkman, Leiter Marketing und Vertrieb bei Lenzingpapier, erläuterte, was Papierhersteller unternehmen, um nachhaltige Papiere zu produzieren.