The Temple of Speed

Roland DG ist seit 2021 Partner des F-1-Teams BWT Alpine, und bringt an dieser Stelle seine Kompetenz im Bedrucken von Folien für das Car-Wrapping ein. Mittlerweile spielt dieses im Rennsport ein nicht zu unterschätzende Rolle. Car-Wrapping liefert enorme Vorteile in Hinblick auf Flexibilität, Geschwindigkeit – sprich »Time-to-Track« – und bezüglich der gesamten Logistik, wie Ian Goddard, Head of Innovation von BWT Alpine Formula One Team, versicherte. Für das Lackieren eines Frontflügels mussten bisher 60 bis 70 Arbeitsstunden eingeplant werden. Bei der Verklebung mit einer elastischen Vinyl-Folie aber müsse man maximal zwei Stunden veranschlagen, der absolute Rekord liege bei gerade einmal 24 Minuten!

Am Standort BWT Alpine im britischen Enstone sind mehrere Druck- und Schneideplotter von Roland DG im Einsatz. Geschwindigkeit ist in der Formel 1 das Maß aller Dinge. Durch das Verkleben lässt sich aber auch das Gewicht einzelner Bauteile reduzieren. Hier zähle wirklich jedes einzelnen Gramm, betont Goddard. Durch den Umstieg von Lack auf Car-Wrapping konnte man das Gewicht für das Aufbringen der gesamten Werbeflächen von 7,5 auf 2,5 Kilogramm reduzieren. Das bedeutet für die Formel 1 einen absoluten Quantensprung. Darüber hinaus hat die Oberflächen-Beschaffenheit auch einen positiven Einfluss auf die Aerodynamik, der im Rennsport größten Stellschraube.

Konstante Farbwiedergabe

Das Anwendungsspektrum für das Formel-1-Team ist enorm vielfältig und erstreckt sich von der Fahrzeugverklebung über Bodengrafiken bis hin zu Bannern, die auf der Rennstrecke angebracht werden. Das Alpine-Team reist mit einem umfangreichen Set an Aufklebern durch den Formel-1-Zirkus. »Selbst bei kurzfristigen Änderung, die noch während dem Rennen auftreten, können wir auf die große, weltweit installierte Basis der TrueVIS-Drucker zurückgreifen.« In der Nähe jeder Rennstrecke finde man eben immer einen Dienstleister, der mit Roland-Technik ausgestattet ist. »In der Formel 1 bewegen wir uns immer am Limit. Und genau diese Leidenschaft findet man auch in den Produkten von Roland«, versichert Ian Goddard im Gespräch vor Ort in Monza mit der Graphischen Revue.

Gemeinsam Spirit treibt Innovationen

In der Weiterentwicklung des TrueVIS-Portfolios hat sich Roland auf die Druckgeschwindigkeit fokussiert und diese mit dem XP-640 auf 80 m2/h im Vergleich zum Vorgängermodell verdoppelt. »TrueVIS ist unsere Flaggschiff-Marke für den Großformatdruck. Sie genießt bei Werbe- und Grafikprofis weltweit ein hohe Reputation«, meint Ryugo Nimura, President, Global Sales and Marketing Division. »Die XP-640 ist das neueste Modell dieser Serie. Wir haben die Druckqualität weiter verbessert und durch mehrere Innovationen eine überragende Produktivität erreicht. Dazu gehören ein neuer Druckkopf, eine verbesserte Steuerungstechnologie und eine optimierte Tinte.«

Die neue TH Eco-Solvent-Tinte mit leuchtendem Rot neben CMYK, Orange und Grün ermöglicht eine außergewöhnlich genaue Wiedergabe von Rot- und Orangetönen, den kritischsten Farben in der Werbemitteltechnik. Das erweiterte Farbmodell sichert eine präzise Wiedergabe von Sonderfarben. Niedrigere Tintenkosten und geringerer Tintenverbrauch durch verbesserte Profilierung sollen die Rentabilität in der Produktion optimieren, was zu einer höheren Qualität, zu lebendigen Farben, weichen Verläufen und natürlichen Hauttönen beitragen soll.

Um Ausfallzeiten zu minimieren, können die Anwender Komponenten wie Abdeckungen und Wischer jetzt eigenhändig, ohne Servicetechniker, austauschen. Der Drucker ist außerdem mit den cloudbasierten Service-Ansatz Roland DG Connect kompatibel, der umfassenden Support wie Fehlerbehebung, Daten zur Auswertung der Produktivität sowie den Downloads von Profilen bietet.

Neue Lösung für DTF-Transferdruck

Auf den ersten Blick passt der Textildruck vielleicht nicht so ganz zur Formel 1, doch wenn man sich alleine den Merchandising-Markt ansieht, erkennt man auch hier Berührungspunkte. Vor diesem Hintergrund nutzte der Hersteller die Veranstaltung, um seinen Direct-to-Film (DTF)-Transferdrucker TY 300 am europäischen Markt einzuführen. Der Hersteller versprach in diesem Zusammenhang eine hohe Qualität, Geschwindigkeit und Rentabilität bei der Dekoration von Bekleidungsstücken. Die satten Farben und die präzisen Details sind auf die spezifischen Anforderungen der Bekleidungsindustrie zugeschnitten.

Neu entwickelte Druckköpfe sorgen laut Hersteller für lebendige, naturgetreue Drucke mit einem stufenlosen, natürlichen Finish. Darüber hinaus bietet der Drucker zwei Dichteprofile für Weiß an. Als Option offeriert Roland DG einen speziellen DTF-Shaker-Ofen für eine effiziente Aushärtung. Die neue S-PG2 DTF-Tinte verbessert die Druckqualität und reduziert gleichzeitig den Tintenverbrauch und den Abfall. Funktionen wie die automatische Druckkopfreinigung oder die vom Benutzer eigenhändig austauschbaren Teile minimieren Ausfallzeiten und verbessern damit die Effizienz. Darüber hinaus sind die Tinten der TY-300 mit dem OEKO-TEX ECO PASSPORT-Zertifikat ausgezeichnet und erfüllen somit alle Sicherheitsstandards.

Personalisierte Kleidung und Dekoration

Die DTF-Transfer-Technologie verändert den Markt für personalisierte Kleidung und Dekoration und ermöglicht brillante Designs auf T-Shirts, Sportbekleidung, Taschen, Kissen und vielem mehr. Das Verfahren umfasst das Bedrucken von Folien, das Aufbringen von Heißschmelzpulver und das Heißprägen. Die Technologie eignet sich für komplexe Designs und kann auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich heller und dunkler Stoffe, angewendet werden.

Tony Miller, Präsident der Global Sales and Marketing Division von Roland DG, kommentiert die Entwicklung folgendermaßen: »In nur wenigen Jahren hat die DTF-Technologie die Bekleidungsproduktion dramatisch verändert und wird von Unternehmen auf der ganzen Welt verwendet. Wir sind überzeugt, dass die TY-300 Siebdrucker und Druckdienstleister dabei unterstützen wird, ihre Rentabilität zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben.«

