»The Power to Move« – mit Canons neuestem Large-Format-Portfolio

Im Fokus stehen Printprodukte, die mit den Serien Arizona, Colorado und imagePROGRAF in End-to-End-Workflow-Lösungen hergestellt werden. Dabei setzt Canon auf eigene Plattformen wie die PRISMA XL Suite sowie zahlreiche Partnerprodukte. Unter dem Motto »The Power to Move« erweckt Canon die Storys seiner Kunden zum Leben und zeigt, wie beeindruckende Druckergebnisse emotionale Verbindungen schaffen, neue Geschäftsimpulse liefern und Räume in unvergessliche Markenerlebnisse verwandeln können.

»Concept Store« – ein Raum voller kreativer Möglichkeiten

Am Stand von Canon (Halle 25, Stand B10) erwartet Besucher ein innovativer Concept Store, der kreative und kommerzielle Potenziale von Großformatgrafikanwendungen veranschaulicht. Gezeigt werden beeindruckende Beispiele für Konzept- und Markenlösungen, darunter Anwendungen für Innendekoration, Verpackung und Point of Sale (POS). Die Ausstellung bietet eine vielfältige Auswahl an Kundenmustern: von Soft Signage, Wellpappen- und Luxusverpackungen über POS-Displays und Poster bis hin zu Dekorelementen wie Tapeten, Akustikpaneelen sowie Drucken auf Holz, Glas, Fliesen und Mosaiken. Canon zeigt die Vielfalt moderner Innenraumgestaltungsmöglichkeiten.

Arizona 2380 GTF und Colorado M-Serie

Auf dem Stand wird der Arizona 2380 GTF Flachbettdrucker mit FLXflow-Technologie und Rollenmedienoption für flexiblen Rolle-zu-Rolle-Druck präsentiert. Die intelligente Mediensteuerung ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen den Modi »Hold« und »Float« für eine einfache Handhabung. Als echter Flachbettdrucker kann die Arizona-Serie eine breite Palette starrer und flexibler Materialien wie Karton, Holz oder Glas präzise und effizient bedrucken. Im Bereich Workflow-Optimierung wird anhand von Beispielen aus der PRISMA XL Suite gezeigt, wie sich mit PRISMAelevate XL Tintenlayer bis zu einer Höhe von 4 mm erzeugen lassen. Damit können Kunden auffällige, taktile Druckvorlagen für Reliefdruckanwendungen erstellen, die ihr Produktangebot aufwerten und erweitern – einschließlich Beschilderungen in Brailleschrift.

Das UVgel Rolle-zu-Rolle-Drucksystem, die Colorado M-Serie, stellt seine Produktivität, Modularität und Aufrüstbarkeit am Messestand.Die breite Palette an hochwertigen Anwendungen wird anhand von hellen und auffälligen Tapetendesigns, Fenstergrafiken und Soft Signage präsentiert – mit Optionen wie dem UVgel Deckweiß, der FLXfinish+-Technologie für den gleichzeitigen Druck von matten und glänzenden Oberflächen und FLXture für subtile Oberflächendetails.

Zudem werden mehrere aktuelle und neue Konfigurationen der UVgel Factory zusammen mit verschiedenen Vor- und Endverarbeitungspartnern ausgestellt. Dazu gehört die UVgel Wallpaper Factory am Nachbarstand von Fotoba. Sie zeigt, wie Kunden die Produktion von Tapeten in großen Mengen automatisieren können – unbeaufsichtigt und rund um die Uhr. Auf dem Stand des Finishing-Partners NEOLT wird die UVgel Packaging Factory zu sehen sein – ideal für den kostengünstigen und vielseitigen Digitaldruck von Verpackungen, Schildern und Postern und für kleine, personalisierte Auflagen.

imagePROGRAF GP-6600S

Als Vertreter der Canon imagePROGRAF-Serie wasserbasierter Tintenstrahldrucker wird der imagePROGRAF GP-6600S (60 Zoll, 152,4 cm) präsentiert. Dieses Modell liefert eine präzise Farbwiedergabe für Bilder und Sonderfarben. Mit seinem 7-Farb-Tintensystem, einschließlich orangefarbener Tinte, und den innovativen LUCIA PRO II-Tinten kann der imagePROGRAF GP-6600S ein 96 % des PANTONE-Farbspekrums abdecken.

Mit Blick auf die FESPA 2025 äußert sich Matthias Haberler, Leiter des B2B-Marketings für das Segment Digital Printing & Solutions (DP&S) bei Canon Austria: »Mit innovativen Lösungen, beeindruckenden Druckeffekten und intelligent vernetzten Workflows unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihr Geschäft weiterzuentwickeln und einzigartige Anwendungen zu gestalten, die Menschen inspirieren und begeistern. Durch kontinuierliche technologische Weiterentwicklung eröffnen wir Druckdienstleistern neue Möglichkeiten, ihr Angebot zu erweitern und hochwertige Printprodukte für den Einzelhandel, die Innenraumgestaltung, den Point-of-Sale sowie den Verpackungsbereich zu realisieren.«

