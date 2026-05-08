The Fanzineist Vienna Art Book & Zine Fair 2026

Fanzineist Vienna ist eine internationale Art-Book- und Zine-Messe, die sich dem unabhängigen Publizieren in den Bereichen Kunst, Design, Literatur und Kultur widmet. Im Rahmen ihres zehnjährigen Jubiläums vereint die Ausgabe 2026 insgesamt 185 physische und 20 Online-Aussteller*innen aus über 40 Ländern. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich die Messe kontinuierlich zu einer internationalen Plattform für unabhängige Publikations- und Zine-Kultur entwickelt.

Unter den zahlreichen Teilnehmern befinden sich unter anderem: 51 Personae (Shanghai), mushRoom (Seoul, KR), Niniwanted (Lyon, FR), A. T. Pratt (New York, USA), Soybot (Wien, AT), suppergiù magazine (Mailand, IT), Die Angewandte – Abteilung für Zeichnung und Druckgrafik (Wien, AT), S(O)Lmagazine (Tokyo, JP), Softcover (Wien, AT) und Artizine (London, UK), sowie viele weitere. Die Messe präsentiert außerdem eine kuratierte Queer Zone, die sich LGBTQIA+ Publikationen widmet.

Das Programm bietet eine vielfältige Auswahl an Talks, Präsentationen, Konzerten, Screenings und Workshops. Zu den Workshops gehören unter anderem Shifting Pages – Collective Book Experiment von Chloé Thomas, Press Play: LEGO Printmaking Workshop von peachfuzzines, Mood Hood Workshop ~ Touch, Feel, Make von eo studiio sowie In Zines We Trust – Zine Workshop von Deniz Beser. Diese Formate laden Besucher:innen dazu ein, sich aktiv mit unabhängigen Publikationspraktiken auseinanderzusetzen und experimentelle, kollektive und handlungsorientierte Arbeitsweisen zu erkunden.

Das Talk- und Präsentationsprogramm vereint internationale Positionen und umfasst unter anderem Fortner Anderson (Artist Publications: from Mimeograph to E-book), WIRWIR Publishing, Stars & Scars: lessons learned from crowdfunding von Causa Creation, The Transformation of a Book into an Exhibition (+entia Exhibition-Book Series) sowie Macro & micro-perspective of emerging artist/creator communities in China von Champochic, ergänzt durch weitere Präsentationen und Screenings zur zeitgenössischen Publikationskultur.

Die Fanzineist Vienna International Mail Art Book & Zine Exhibition versammelt rund 400 Einsendungen (ca. 1.300 Werke) aus 50 Ländern und zeigt ein breites Spektrum unabhängiger Publikationen – von handgemachten Zines bis zu experimentellen Künstlerbüchern. Video-Screenings und Online-Ausstellungen präsentieren Arbeiten internationaler Zinester*innen über fanzineist.com, YouTube und Instagram.

Fanzineist Vienna ist eine gemeinnützige Initiative von Deniz Beser, organisiert im Rahmen des Analog Dialog Art Association und unterstützt von ÖH Akbild und Bildrecht.

Besuchszeiten:

22. Mai: 16:00 – 21:00 // Party bis 23:30

Mai: 13:00 – 20:00 // Party bis 23:00 Mai: 12:00 – 19:00

Adresse: Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien (Semperdepot), Lehárgasse 6–8, 1060 Wien

fanzineist.com

instagram.com/fanzineistvienna