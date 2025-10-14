Thalia und Elanders eröffnen ein gemeinsames Druckzentrum

Sven Burkhard, Vorstand von Elanders Print & Packaging, erklärt: »Die Zusammenarbeit verfolgt ein klares Ziel: Verlagen wird zukünftig eine wirtschaftlich attraktive und zugleich flexible Produktionslösung angeboten, die den gesamten Herstellungs- und Distributionsprozess simplifiziert. Wir freuen uns sehr auf die Partnerschaft mit Thalia. Die letzten Monate haben gezeigt, dass sich die Erfahrungen und Werte beider Unternehmen perfekt ergänzen. Nach einer sehr intensiven Phase der gemeinsamen Konzeptentwicklung kann man schon jetzt von einer echten Partnerschaft sprechen.«

Ingo Kretzschmar, CEO von Thalia, betont: »Die Kombination der Stärken beider Partner eröffnet uns die Möglichkeit, ein leistungsfähiges Print-on-Demand-Modell zu etablieren, das den Markt nachhaltig prägt und neue Standards in Effizienz, Flexibilität und Prozessoptimierung setzt. Mit der Einrichtung und dem Betrieb des Digitaldruckzentrums wollen wir gemeinsam die Wertschöpfungskette des Buchhandels optimieren, Verlage entlasten und Leser*innen eine noch größere Vielfalt an Titeln in kürzester Zeit zugänglich machen.«

Das Digitaldruckzentrum in Marl soll zu einem zentralen Baustein des Omni-Channel-Hubs werden, der Print-on-Demand mit Logistik verbindet. Dank dieser einzigartigen One-Stop-Lösung gelangen Bücher schneller und direkter in die Regale und nach Hause – ohne Umwege, ohne Verzögerungen.

Prozessinnovation trifft auf Vertriebsstärke

Thalia ist in den vergangenen Jahren durch die Weiterentwicklung seines Omni-Channel-Modells stark gewachsen auf einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro und heute führend im deutschsprachigen Buchhandel. Elanders Print & Packaging als Teil der börsennotierten Elanders-Gruppe mit einem Umsatz von 1,4 Mrd. Euro und über 7.000 Mitarbeitern hat sich als Pionier im Bereich Customization gezeigt und als Marktführer auf dem Gebiet der Bedienungsanleitungen etabliert. Burkhard: »Wir haben im Automotive-Bereich bereits bewiesen, wie sich Prozesse durch integrierte Lösungen radikal vereinfachen lassen. Diese Erfahrungen übertragen wir nun in die Verlagswelt. Wir wollen die Herausforderungen unserer Kunden gezielt lösen und den Verlagen helfen, ihre Ziele langfristig zu erreichen und dabei echten Mehrwert zu schaffen.«

Während Thalia seine Stärken in Handel und Vertrieb sowie seine engen Kontakte und Beziehungen zu Verlagen einbringt, profitiert das Projekt von Elanders‘ langjähriger Erfahrung im Aufbau und Betrieb komplexer Druckzentren, im professionellen Digitaldruck und bei weitreichenden Transformationsprozessen. Das Unternehmen gilt als Marktführer im Bereich anspruchsvoller Drucklösungen und verfügt über ein globales Netzwerk an diversen Standorten. Sven Burkhard prognostiziert: »Thalia steht für Marktzugang und Vertriebsstärke, Elanders für technologische Exzellenz und Prozessinnovation. Gemeinsam etablieren wir nun ein System, das den Markt spürbar weiterentwickeln wird.«

