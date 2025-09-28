Technologie von Konica Minolta erreicht Fogra-Meilenstein 

Die Fogra ist ein unabhängiges Forschungsinstitut für die Druck- und Medienindustrie in Deutschland. Auf Basis messbarer Kriterien zertifiziert das Institut Drucksysteme, die sich den ISO-Standards verpflichten. Die AccurioPress C84hc erfüllt alle Kriterien dieses Programms in einer getesteten Konfiguration mit zwei unterschiedlichen Controllern – dem hauseigenen Konica Minolta Controller IC-609 sowie dem optionalen EFI Fiery Controller IC-317.

Um die Fogra 51-Zertifizierung zu erhalten, wurde die AccurioPress C84hc-Technologie umfangreichen Tests unterzogen, die verschiedene Druckbedingungen abdeckten und ein breites Spektrum an Funktionen und Fähigkeiten prüften. Dazu gehörten PDF/X-Konformität, Farbe, Glanz und Fluoreszenz des Proof-Substrats, Farbgenauigkeit, Gleichmäßigkeit, Beständigkeit und Lichtechtheit. Weitere Testkriterien waren Ausbleichen, lang- und kurzfristige Wiederholbarkeit, Abriebfestigkeit des Drucks, kolorimetrische Tonwertübertragung, Grenzen der Tonwertwiedergabe, Bildregistrierung, Auflösungsvermögen sowie Randinformationen.

High-Chroma-Technologie setzt Maßstäbe

Die AccurioPress C84hc, mit einer Druckgeschwindigkeit von 80 Seiten pro Minute, wurde im Sommer 2024 eingeführt. Sie nutzt die fünfte Generation des Chroma-Toners und ermöglicht eine flexible Wahl des passenden Controllers – entweder des Konica Minolta- oder des Fiery-Controllers.

Die High-Chroma-Technologie von Konica Minolta erweitert den Farbraum ihrer digitalen Produktionsdrucker, insbesondere in den Bereichen Hellblau, Grün, Pink, Lila und Magenta. Diese Systeme verwenden einen speziellen Toner, der eine lebendige und genaue Farbwiedergabe ermöglicht, insbesondere bei RGB-Bildern, die im Standard-CMYK-Druck oft blass oder trüb erscheinen.

Anwendungsvielfalt bei Farbgenauigkeit

Die Reproduktion heller, klarer Farben eröffnet breite Anwendungsfelder wie Studiofotos, Fotobücher, Naturfotos oder Web-to-Print-Aufträge für Druckdienstleister, Designer, Werbeagenturen und Markenunternehmen. Besonders gut eignet sich die Technologie zur Reproduktion genau vorbestimmter Farben, beispielsweise im Fall von globalen Marken mit ihren exakten Farbanforderungen.

Ines Wennemann, Senior Product Manager Professional Printing bei Konica Minolta Business Solutions Europe, sagt: »Unsere Kunden schätzten die vielfältigen Möglichkeiten, die ihnen der High-Chroma-Toner bietet. Beispielsweise, um lebendige Neonfarben aus CMYK-Toner zu erzeugen. Die Fogra 51-Zertifizierung ist eine wichtige Auszeichnung für ein System, das wir in Europa seit seiner Markteinführung im letzten Jahr äußerst erfolgreich absetzen konnten. Sie zeigt zudem, dass Drucksysteme von Konica Minolta zuverlässig konsistente, qualitativ hochwertige Farbergebnisse liefern. Die Fähigkeit, die anspruchsvollen Produktionsanforderungen von heute souverän zu meistern und gleichzeitig neue profitable Anwendungen zu schaffen, eröffnet Druckereien spannende neue Möglichkeiten.«