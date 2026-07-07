Tamir steigt mit VariJET 106 in die industrielle Digitalproduktion ein

Mit der Installation einer Koenig & Bauer Durst VariJET 106 steigt der polnische Verpackungshersteller Tamir in die industrielle digitale Faltschachtelproduktion ein. Die Produktion soll Ende August starten. Das Unternehmen verfolgt damit eine klare Hybridstrategie: Klein- und Mittelauflagen werden künftig digital produziert, während der Offsetdruck seine Stärken bei größeren Auflagen ausspielt.

Die VariJET 106 wird jährlich mehr als 3.600 Aufträge mit rund 5,6 Millionen Druckbogen übernehmen und damit ältere Offsetkapazitäten ersetzen. Nach Unternehmensangaben lassen sich dadurch Produktionszeiten deutlich verkürzen, Makulatur im sechsstelligen Euro-Bereich einsparen und die Produktionskosten nachhaltig senken. Gleichzeitig werden die verbleibenden Offsetmaschinen von wirtschaftlich weniger effizienten Kleinauflagen entlastet und können sich auf größere Produktionen konzentrieren.

»Unsere Digitaldruckmaschine soll den Offsetdruck ergänzen, nicht ersetzen«, sagt Michał Krywulec, CEO von Tamir. »Entscheidend war für uns eine Lösung, die vollständig in unsere bestehende Produktion integriert werden kann und auf denselben Kartonsubstraten arbeitet wie unsere Offsetmaschinen. Dadurch können wir je nach Auftrag flexibel zwischen beiden Technologien wechseln.«

Ausschlaggebend für die Investition sei ein klarer wirtschaftlicher Nutzen gewesen. Neben kürzeren Rüstzeiten und deutlich weniger Makulatur eröffnet die VariJET 106 neue Möglichkeiten für variable Daten, kurzfristige Nachbestellungen und kleine Losgrößen. »Es geht nicht darum, Offset zu ersetzen, sondern beide Technologien optimal zu kombinieren und unsere Produktion zukunftssicher weiterzuentwickeln«, so Krywulec.

Für Koenig & Bauer Durst ist die Investition ein Beleg dafür, dass sich industrieller Digitaldruck im Verpackungsmarkt etabliert. »Tamir zeigt, dass der Digitaldruck im Faltschachtelbereich den Schritt von der Vision in die industrielle Praxis vollzogen hat«, sagt Daniel Velema, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst. »Die VariJET 106 wurde für reale Produktionsumgebungen entwickelt und ermöglicht eine wirtschaftliche Verbindung von Offset- und Digitaldruck.«

Auch Markus Weiß, CEO von Koenig & Bauer Paper & Packaging Sheetfed Systems, sieht darin ein wichtiges Signal für die Branche: »Digitaldruck ist heute ein industrielles Produktionswerkzeug. Die Kombination beider Technologien schafft mehr Flexibilität, höhere Produktivität und zusätzliche Wettbewerbsfähigkeit. « Die VariJET 106 kombiniert die wasserbasierte Single-Pass-Inkjet-Technologie von Durst mit der Rapida-106-Plattform von Koenig & Bauer. Sie wurde speziell für die wirtschaftliche Produktion kleiner und mittlerer Faltschachtelauflagen entwickelt.

Hintergrund

Tamir wurde 1993 gegründet und produziert an zwei Standorten im polnischen Bystrzyca Kłodzka Verpackungen für die Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel-, Automobil- und Haushaltsindustrie. Das Familienunternehmen wird heute in zweiter Generation von der Familie Krywulec geführt. Ein dritter Produktionsstandort befindet sich derzeit im Bau.

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