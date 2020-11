Proofen auf unbeschichtete Verpackungssubstrate

Mutoh Europe und CGS ORIS stellten jetzt eine gemeinsame Lösung vor, die speziell für das Direct-to-substrate-Proofing im Verpackungsbereich entwickelt wurde. Die Lösung basiert auf dem in der Branche bekannten Verpackungsproof- und Mock-up-System FlexPack von CGS ORIS. In der neusten Version unterstützt die Software den Mutoh ValueJet 628 MP, einen Großformatdrucker mit einer Arbeitsbreite von 630 mm, der für die speziellen Anforderungen der Verpackungsindustrie in Verbindung mit dem Direct-to-substrate-Proofing entwickelt wurde.

Das Gerät basiert auf dem ValueJet Eco-Solvent-Drucker von Mutoh, arbeitet aber mit einem Heißluftsystem mit verringerter Temperatur und Druck. Zusätzlich ermöglichen integrierte Kontaktheizungen die Tinten auch auf unbeschichteten Substraten zu trocknen, ohne diese übermäßiger Hitze auszusetzen. Gearbeitet wird mit Multi-Harz-Tinten (CMYK, Lc, Lm, Weiß) der XG INK-Serie, die sich durch eine starke Haftung auf beschichteten und unbeschichteten Substraten auszeichnen und mit ihren Dehnungs- und Schrumpfeigenschaften bspw. die Möglichkeit bieten, die korrekte Verzerrung auf einer Original-Schrumpffolie direkt mittels eines Prototypen zu prüfen.

Neben der Produktion von Schrumpffolien stellt die neue Lösung auch eine ideale Möglichkeit für das Proofing auf unbeschichtetem Etikettenmaterial und Wellpappe dar. Denn im Gegensatz zu UV-Tinten erhalten die Multi-Harztinten die Optik und Haptik sowie alle anderen physikalischen Eigenschaften des Bedruckstoffes und sollen es möglich machen, ein realistisches Muster zu erzeugen, dass von dem Endprodukt nicht zu unterscheiden ist.

