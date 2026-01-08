SUCHE
Sylvamo geht mit der Marke Berga an den Start

Sylvamo bringt das gesamte Produktportfolios seiner Marke Berga auf den Markt. Die Marke war im April 2025 erstmals angekündigt worden und hat sich zu einem kompletten Portfolio entwickelt.

Sylvamo

Die Markteinführung ist ein wichtiger Schritt im Angebot von Papieren für moderne Druckanforderungen. Besonderes Augenmerk während der Entwicklung von Berga lag auf der Qualität, Konsistenz und Farbreproduktion. Die Produkte erfüllen laut Sylvamo strenge Umweltauflagen und sind auf die Produktion im Offset-, Preprint und High-Speed-Inkjetdruck ausgelegt – unter anderem für Schulschreibpapiere, Umschläge und Verpackungsanwendungen.

Die Produkte können von den Sylvamo-Werken in Saillat (Frankreich) und Nymölla (Schweden) effizient an europäische Kunden geliefert werden. In den Fabriken werden Umweltauswirkungen gezielt bei jedem Produktionsschritt reduziert, angefangen bei der Verarbeitung von Holz aus lokalen Wäldern, über die eigene Zellstoffherstellung bis hin zur Erzeugung von 85 % der Energie aus Biomasse.

Einzelheiten zu den Produkten, ICC-Profilen und Unterstützung durch Experten hält die neue BERGA-Website bereit.

