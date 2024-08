swissQprint verkauft 2000. Maschine

»Wir haben den 2000. Drucker verkauft, ein bedeutender Meilenstein in der 17-jährigen swissQprint-Geschichte«, freut sich CEO Kilian Hintermann. Der besondere Drucker geht nach Amerika zu superGraphics in Seattle. »Die Kombination von hoher Qualität und Produktionseffizienz von swissQprint hat uns überzeugt «, so Reid Baker, der Geschäftsführer des etablierten Werbetechnik-Unternehmens.

»Nordamerika ist für uns ein wichtiger Wachstumsmarkt«, sagt Kilian Hintermann. Zur weltweiten Community in rund 40 Ländern dieser Welt zählen über 1500 Unternehmen. Über 400 der bald 2000 installierten Drucker sind über 10 Jahre alt und immer noch täglich im Einsatz – ein Zeugnis der Langlebigkeit der Drucker. swissQprint entwickelt und baut seine Produkte seit jeher zu 100 % am Schweizer Hauptsitz und hat so die Kontrolle über den gesamten Prozess. «Damit gewährleisten wir, wofür swissQprint bekannt ist, nämlich Innovationskraft, Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit», erklärt Kilian Hintermann. Beim 2000. Drucker handelt sich um ein Exemplar des Modells Nyala.