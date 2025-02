swissQprint Nyala führt Absatzstatistik in Europa an

So stand Nyala auf der europäischen Absatzstatistik in der Kategorie »UV-Flachbett/-Hybriddrucker mit Breite >60« (152,4 cm), in der Preisspanne zwischen 130.000 und 650.000 Euro» im vergangenen Jahr wiederum an erster Stelle. Dies bestätigt das Genfer Marktforschungsinstitut Infosource. Zum zehnten Mal in Folge.

Modularität als Erfolgsfaktor

Die Lösung verfügt über ein 3,2 x 2 Meter großes Flachbett. Nyala ist modular aufgebaut, was große Vielseitigkeit, Flexibilität und Effizienz mit sich bringt: Nebst der individuellen Farbkonfiguration stehen Anwendern diverse Ausbauoptionen zur Verfügung. Beispielsweise eine 3,2 Meter breite Rollenoption und eine darauf aufbauende Doppelrollenoption für maximale Produktivität bei schmalen Rollen.

Zigfach bewährt

Die Zuverlässigkeit des Systems belegt unter anderem die 36-monatige Werksgarantie, die swissQprint bietet. Abgesehen davon halten die zertifiziert hohe Energieeffizienz und der geringe Wartungsaufwand die Betriebskosten minimal. Über die letzten zehn Jahre haben über 650 europäische Anwender in einen Flachbettdrucker des Typs Nyala investiert. Seit der Einführung 2012 gerechnet, sind insgesamt weit über 1000 davon am weltweiten Markt. »Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kundschaft über all diese Jahre«, unterstreicht Kilian Hintermann, CEO von swissQprint.

Seit Januar 2025 bietet Nyala in der 5. Generation zehn frei konfigurierbare Farbkanäle für noch mehr Vielseitigkeit. Nyala 5 basiert auf einem komplett neuen Maschinenkonzept, das zudem 23 % mehr Geschwindigkeit bietet (neu 253 statt 206 m²/h) bei noch höherer Präzision. Gute Voraussetzungen, dass dieser Großformatdrucker auf Erfolgskurs bleiben wird.

Mehr Informationen: