swissQprint: Die Zukunft des Großformatdrucks

Vom 6. bis 9. Mai 2025 präsentiert der Schweizer Hersteller in Berlin sein Gesamtsortiment. Zwei Drucker repräsentieren die neue Maschinengeneration, mit der swissQprint im Januar eine neue Ära des Flachbettdrucks eingeläutet hat: Das Erfolgsmodell Nyala das in der 5. Generation 23 % schneller als sein Vorgänger ist, sowie der High-End-Flachbettdrucker Kudu mit einem neuen maximalen Output von 341 m²/h.

Live gesehen am eindrücklichsten

»Die Kombination an Produktivität und Präzision, die diese Drucker an den Tag legen, muss man live gesehen haben. Aber auch ihre Multifunktionalität und Vielseitigkeit. Nebst verschiedenen Ausbauoptionen bieten sie nämlich zehn frei konfigurierbare Farbkanäle«, so Adriano Gut, Key Account Manager bei swissQprint.

Der reine Rollendrucker am Stand, Karibu, überrascht mit einzigartigen Features für hohe Effizienz. Aber auch mit außergewöhnlichen Fähigkeiten wie Lackveredelung und haptischen Drucken, die man nur im Flachbettdruck erwarten würde.

Besucher werden sowohl an Druckvorführungen sowie in thematisch gegliederten Applikationswelten eine bunte Vielfalt an inspirierenden Flachbett- und Rollendruck-Anwendungen entdecken – einschließlich Neondruck. Auch erfahren sie, worauf die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gründen, die zum hohen ROI der swissQprint-Systeme beitragen.

Weitere Infos: