Süße und salzige Werbeartikel

Mit der Sortimentserweiterung bietet druck.at nun ein breites Angebot an personalisierbaren Süßigkeiten und Knabbereien. Die Auswahl reicht von Schokoladen über Fruchtgummis und Bonbons bis hin zu salzigen Snacks wie Brezeln und Studentenfutter. Diese Werbeartikel lassen sich individuell gestalten und mit dem Firmenlogo oder persönlichen Botschaften versehen.

Das Sortiment umfasst über 133 verschiedene Produkte, die in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Verpackungen erhältlich sind. Die Süßigkeitenverpackungen aus Kunststoff- oder Papier-Flowpacks, Metalldosen oder kompostierbaren Folien können im eigenen Design bedruckt werden. Zu den Marken im Angebot zählen unter anderem Lindt, Ferrero, HARIBO, Mentos und Jelly Beans. Für den herzhaften Genuss bietet das Unternehmen bedruckte Snacks wie Kekse, Brezeln und Studentenfutter an, die sich ideal für Events, Messen und Kundengeschenke eignen. Für saisonale Anlässe wie Valentinstag, Ostern oder Weihnachten bietet druck.at spezielle Werbegeschenke an, darunter Schokoherzen, Adventskalender oder Lebkuchen. So können Unternehmen passende Geschenke für ihre Kundschaft finden.

Das Angebot im Überblick:

Auswahl an über 30 verschiedenen Süßwaren und Snacks: Schokolade, Fruchtgummi, Bonbons, Traubenzucker, Marshmallows, Kekse, Brezeln, Studentenfutter und mehr

Viele bekannte Marken: Dextro Energy, Ferrero, HARIBO, Hitschies, Jelly Beans, Lindt, M&M’s, Mentos, Oreo, Prinzenrolle, Saltletts, SKITTLES, Soletti, Stereo, tic tac

Verpackungen aus Papier, Kunststoff, Metall oder kompostierbaren Materialien (z.B. Flowpacks, Metalldosen, Smartcards, Papiersäckchen)

Bereits ab einer Bestellmenge von 50 Stück erhältlich, je nach Produkt

Mehr Infos: