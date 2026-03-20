Strategischen Leitfaden für Wachstum und Technologieführerschaft

Aufbauend auf dem Erfolg der Strategie »Exceeding Print« (2021 – 2025) richtet das Unternehmen seine Prioritäten für das kommende Jahrzehnt nun neu aus, um die Herausforderungen der volatilen Weltwirtschaft aktiv zu gestalten und weiterhin einen signifikanten Beitrag für den Erfolg seiner Kunden weltweit zu leisten. Mit einem klaren Fokus auf technologische Intelligenz, operative Exzellenz und proaktive Anpassungsfähigkeit will der Konzern die Zukunft der Druckindustrie aktiv prägen und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sichern.

Die einzelnen Buchstaben des Wortes »IMPACT« stellen dabei jeweils eine Stoßrichtung dar: Intelligence, Market, People, Adaptability, Competitiveness und Technology bilden das Rückgrat des neuen strategischen Leitfadens des Unternehmens. Dr. Stephen Kimmich, CEO von Koenig & Bauer, fasst die Bedeutung zusammen: »Wir verlassen uns in anspruchsvollen Zeiten nicht auf eine Beruhigung der Märkte, sondern prägen die Zukunft unserer Industrie aktiv. Die Marktdaten zeigen uns die Tür, durchgehen müssen wir selbst. Koenig & Bauer handelt – entschlossen, innovativ und im Sinne des nachhaltigen Erfolgs unserer Kunden.«

Intelligence: Vorreiter bei KI und Automatisierung

Koenig & Bauer integriert Künstliche Intelligenz ganzheitlich in seine Prozesse und Produkte. Mit dem bereits etablierten Programm »AI Empower« treibt das Unternehmen einen massiven Kultur- und Technologiewandel voran. Der Fokus liegt darauf, durch Software, KI und Automatisierung die Effizienz der eigenen Abläufe zu steigern und gleichzeitig digitale Ökosysteme für Kunden zu schaffen, wie beispielsweise myKyana. Damit wandelt sich Koenig & Bauer schrittweise vom reinen Maschinenbauer zum umfassenden Technologie-Anbieter, der Hardware und KI-gestützte Prozessoptimierung aus einer Hand liefert.

Koenig & Bauer verfügt über das breiteste Produktportfolio der Druckindustrie und fokussiert sich nun auf dessen schnelle Skalierung. Ein wesentlicher Wachstumsmotor ist die gezielte Erschließung globaler Wachstumsmärkte wie Asien, Indien, Lateinamerika und Nahost. Um auch im volumenstarken und preissensiblen Mid-Tech-Segment Marktanteile zu gewinnen, erweitert Koenig & Bauer sein Angebot um passende Produktvarianten. Nach der erfolgreichen Markteinführung wegweisender Innovationen in den letzten Jahren – darunter die RotaJET und VariJET im Digitaldruck, modernste Lösungen im Postpress-Bereich sowie leistungsstarke CI-Flexo-Anlagen und ein komplettes Produktportfolio für die Wellpappenindustrie – sind diese Produkte nun bereit für die weltweite Expansion.

Dr. Stephen Kimmich, CEO von Koenig & Bauer, fasst die Bedeutung des strategischen Leitfadens zusammen: »Die Marktdaten zeigen uns die Tür, durchgehen müssen wir selbst. Koenig & Bauer handelt – entschlossen, innovativ und im Sinne des nachhaltigen Erfolgs unserer Kunden.« © Koenig & Bauer

Das Fundament des technologischen Führungsanspruchs bilden die weltweiten Teams von Koenig & Bauer. Das Unternehmen investiert massiv in moderne, digitale Arbeitswerkzeuge und fokussiert die Qualifizierung und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden. Zudem soll der Erfolg der Kunden durch ein entsprechendes Trainingsangebot optimiert werden, erklärt Dr. Stephen Kimmich: »Wir stellen nicht bloß die Hardware zur Verfügung. Wir begleiten unsere Kunden und stellen sicher, dass sie den vollen Leistungsumfang unserer Maschinen und Produkte ausschöpfen können, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.« Gleichzeitig steht das »P« auch für Pace (Geschwindigkeit) und Performance. Durch schlanke Organisationsstrukturen und smarte Prozesse erhöht das Unternehmen seine Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen deutlich, um Kundenanforderungen weltweit noch effizienter bedienen zu können.

Resilienz in einer volatilen Welt

Um die Widerstandsfähigkeit gegenüber weltwirtschaftlichen Schwankungen signifikant zu erhöhen, passt Koenig & Bauer seine Wertschöpfungskette an. Das Unternehmen verabschiedet sich von starren Kapazitätsgrenzen hin zu einem flexiblen Modell mit stabiler Grundauslastung der eigenen Werke. Ergänzt wird dies durch lokale Beschaffungs- und Montagestrategien, um Abhängigkeiten in der Lieferkette zu reduzieren. Zudem fungiert das profitable Service-Geschäft, das bereits rund 30 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, als starker finanzieller Anker und soll weiter konsequent ausgebaut werden.

Kostenexzellenz auf allen Ebenen

Technologischer Vorsprung muss mit wirtschaftlicher Stärke einhergehen. Angesichts eines weltweit enormen Kostendrucks, neuer Zollschranken und eines intensiven Wettbewerbs arbeitet Koenig & Bauer mit höchster Priorität an der Optimierung seiner Herstellkosten. Durch bereichsübergreifende Programme zur Kostensenkung, verbesserte Make-or-Buy-Entscheidungen und globale Beschaffungsstrategien sichert das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit. Das Ziel ist es, in allen adressierten Märkten – vom High-End- bis zum Mid-Tech-Segment – nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich eigenständig und zukunftssicher aufzutreten.

Technology: Digitalisierung und Software als ‘Seele’ der Maschine

Die Technologieführerschaft bleibt die DNA von Koenig & Bauer. Das Unternehmen baut sein Angebot im rasant wachsenden industriellen Digitaldruck – unter anderem mit der VariJET und RotaJET – konsequent aus. Gleichzeitig gewinnen Authentifizierungs- und Qualitätssysteme massiv an Bedeutung: Mit Innovationen wie den Sicherheitssystemen von Koenig & Bauer Vision & Protection oder mit der digitalen Verpackungsplattform AURAVEO liefert das Unternehmen Antworten auf den wachsenden globalen Bedarf an Produktschutz, Fehlervermeidung und direkter Endkunden-Kommunikation. Dabei untermauert Koenig & Bauer seine Technologieführerschaft im traditionellen Offsetdruck durch kontinuierliche Innovationen und will mit dem KI-basierten Kundenportal myKyana neue Maßstäbe in der digitalen Vernetzung und Maschinenintelligenz setzen.

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