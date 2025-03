Strategische Vereinbarung zwischen Agfa und BHS Corrugated

Diese Vereinbarung unterstreicht das Engagement von BHS Corrugated bei der Verbesserung seiner BHS Jetliner-Produktreihe. Der BHS Jetliner Xceed soll laut Hersteller den effizientesten digitalen Vordruck zu den geringstmöglichen Kosten liefern, während der BHS Jetliner Monochrome ein vollständig in die Wellpappenanlage integriertes Single-Pass-Tintenstrahldrucksystem ist, das Druckdienstleistern neue Geschäftsmodelle eröffnet.

Die BHS Jetliner Technologie bringt Innovation in die Wellpappenindustrie. Die Automatisierung ermöglicht den digitalen Single-Pass-Tintenstrahldruck bei hohen Geschwindigkeiten (bis zu 300 m/min für den BHS Jetliner Xceed und 400 m/min für den BHS Jetliner Monochrome). Diese Technologie reduziert den Bedarf an zusätzlichen Druckgeräten, senkt das Betriebskapital und vereinfacht die Arbeitsabläufe, was zu mehr Flexibilität und Effizienz führt. Die BHS Jetliner Serie bietet flexible Betriebsmodelle, von Roll-Roll bis hin zu einem kompletten Inline-RSR-Prozess (Rolle-zu-Bogen in Echtzeit).

BHS Corrugated wird das Know-how von Agfa bei der Entwicklung von Tinten und Inkjet-Systemen nutzen, um seine Single-Pass-Inkjet-Systeme weiterzuentwickeln. Diese Zusammenarbeit unterstreicht den proaktiven Ansatz von BHS Corrugated, Innovationen und Spitzenleistungen in der Branche voranzutreiben, insbesondere bei digitalen Pre-Print- und Inline-Drucklösungen für Wellpappenanlagen. Durch den Einsatz von Agfas Inkjet-Technologie, Druckmaschinen und Industrietinten stellt BHS Corrugated sicher, dass der BHS Jetliner Xceed und der BHS Jetliner Monochrome von den laufenden Fortschritten in Bezug auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz profitieren.

Die Installation und das Hochlaufen der BHS Jetliner Monochrome ist in vollem Gange, und der BHS Jetliner Xceed wird voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres an seinem Bestimmungsort eintreffen. »Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Agfa und sind davon überzeugt, dass diese Vereinbarung unsere Möglichkeiten erheblich erweitern wird. Die Integration der Inkjet-Technologie von Agfa steht im Einklang mit unserer Box Plant Strategie und stärkt unsere Position als führender Innovator in der Wellpappenindustrie«, Helmut Kraus, Leiter der Geschäftseinheit Digital & Logistik, BHS Corrugated.

»Das BHS Corrugated uns als Lieferant für die Druckmaschinen des BHS Jetliner Xceed und BHS Jetliner Monochrome ausgewählt hat und wir ein zertifizierter Tintenlieferant erfühlt uns mit Stolz. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die gegenseitiges Wachstum fördern wird«, Arnaud Calleja, Agfa Vizepräsident für Digitaldrucklösungen.

Weitere Informationen: