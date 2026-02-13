Strategische Partnerschaft zwischen HP und ePac

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit einem Jahrzehnt in einer strategischen Partnerschaft zusammen. Diese Kooperation ist die Basis für einen signifikanten Wandel in der globalen Branche für flexible Verpackungen geführt und beschleunigte den Übergang von der traditionellen analogen Produktion zum Digitaldruck. Sie ermöglicht Marken jeder Größe vollständige Flexibilität und eine echte On-Demand-Fertigung. Dabei ließen sich die Vorlaufzeiten von Wochen auf nur wenige Tage drastisch verkürzen. Diese Möglichkeiten minimieren Überbestände und Abfall innerhalb der gesamten Lieferkette.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ePac, das derzeit über eine Flotte von mehr als 50 HP Indigo-Druckmaschinen verfügt, zehn HP Indigo 200K-Digitaldruckmaschinen installieren. Damit erweitert ePac seine globale HP Indigo-Flotte um Druckmaschinen der 5. Generation. Der unmittelbare Wert des Druckmaschinenkaufs beläuft sich auf etwa 20 Millionen US-Dollar. In den nächsten drei Jahren werden zusätzliche Einnahmen von HP in Höhe von 30 Millionen US-Dollar durch Verbrauchsmaterialien und technische Services erwartet.

Parag Patel, President of Shared Services, ePac, erklärt: »Die Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar markiert einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von ePac. Durch die Integration von mehr als zehn HP Indigo 200K Digitaldruckmaschinen in unser globales Netzwerk erweitern wir nicht nur unsere Kapazitäten, sondern definieren auch den Standard für schnelle und nachhaltige Verpackungen neu. Mit unserer bevorstehenden Expansion in Phoenix und der Einführung unserer neuen E-Commerce-Plattform signalisiert ePac eine Zukunft mit ununterbrochenem Wachstum und digitaler Innovation, mit der unsere Wettbewerber nicht mithalten können.«

Basierend auf der neuen HP Indigo Plattform der 5. Generation bietet die HP Indigo 200K einen erheblichen Produktivitätssprung mit einer um etwa 30 Prozent schnelleren Druckgeschwindigkeit und einem um bis zu 45 Prozent höheren Gesamtdurchsatz im Vergleich zur Vorgängergeneration. Die Digitaldruckmaschinen verfügen über fortschrittliche KI-gestützte Tools für die automatisierte Diagnose der Druckqualität sowie Echtzeit-Fehlererkennung und -korrektur. Diese Funktionen unterstützen den kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Druck und reduzieren den Ausschuss erheblich. Weltweit agierende Marken können damit ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und strenge Nachhaltigkeitsziele erfüllen.

Die neuen Digitaldruckmaschinen werden in den Betrieben von ePac in Nordamerika und Europa installiert. Nach Abschluss der Installation basiert fast ein Drittel der weltweiten Druckmaschinenflotte von ePac auf der innovativen HP Indigo 200K-Plattform. Dank dieser strategischen Investition ist ePac in die Lage, die Entwicklung der digitalen flexiblen Verpackungsindustrie weiter voranzutreiben.

