Stephan Reiter kümmert sich bei CAI Software um den DACH-Raum

In dieser Rolle soll Reiter den weiteren Aufbau und Ausbau der vertrieblichen sowie strategischen Marktaktivitäten von CAI Software in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war er als Vertriebsdirektor Europa bei der OneVision Software AG in Regensburg tätig und verfügt über 42 Jahre Erfahrung sowie umfassende Kenntnisse der Druckindustrie. »Mit über 30 Jahren Managementerfahrung ist Stephan Reiter fest in der deutschen Druckindustrie verwurzelt und zählt zu den Pionieren des Digitaldrucks. Ich bin überzeugt, dass er bei CAI Software wesentlich dazu beitragen wird, bestehende und neue Partnerschaften mit kleinen, mittleren und global agierenden Unternehmen weiter auszubauen. Die Print-MIS-Lösungen von CAI Software leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Automatisierung sowie zur Stärkung und Weiterentwicklung der Druckindustrie«, so Adrian Zesiger, Vertriebsdirektor EMEA bei CAI Software, LLC.

»CAI Software und seine Produkte sind mir seit Jahren bestens bekannt. Besonders beeindruckt mich, dass das Unternehmen systemunabhängige Lösungen entwickelt, die gezielt auf die Anforderungen der Druckindustrie und ihrer Unternehmen zugeschnitten sind. Ich freue mich darauf, meine umfassende Erfahrung in diesem Bereich einzubringen, die führende Marktposition von CAI Software weiter auszubauen und neue Märkte sowie Partner zu erschließen«, fügt Stephan Reiter abschließend hinzu.

Weitere Informationen: