Stefan Sagmeister kommt nach Mayrhofen

Sagmeister untersuchte in seiner Keynote, warum sich Menschen von Schönheit angezogen fühlen, wie sie mit ihr umgehen können und welche positiven Effekte Schönheit haben kann. Anhand von Beispielen aus den Bereichen Grafik, Produktdesign, Architektur und Stadtplanung demonstriert Sagmeister, dass schöne Objekte, Gebäude und Strategien nicht nur mehr Freude machen, sondern tatsächlich besser funktionieren, und dass die Form nicht einfach der Funktion folgt, sondern in vielen Fällen die Funktion ist.

Im August 2019 beeindruckte Stefan Sagmeister bereits mit seinem Vortrag „Glück = Erfolg | Erfolg = Glück“. Daranknüpft nun die Folgeveranstaltung „Why Beauty Matters“, welche am 9. September 2021 in Kooperation mit der Tirol Werbung und dem Convention Bureau Tirol stattfinden wird, an und untersucht, ob und welche Auswirkungen Schönheit auf die nachhaltige Gestaltung der Zukunft haben kann.

Veranstalterin Stefanie Thurner, Geschäftsführerin Europahaus Mayrhofen, freut sich, dass Stefan Sagmeister bereits zum zweiten Mal im Europahaus zu Gast ist. „Damit können wir nach dieser langen coronabedingten Durststrecke dem Publikum endlich wieder einen kulturellen Mehrwert bieten. Zudem ist dieser neuerliche Auftritt von Stefan Sagmeister eine große Ehre für uns und zeigt, welches Potential das Europahaus Mayrhofen im Zillertal zu bieten hat.“

Tickets & Info:

Stefan Sagmeister: „Why Beauty Matters“, 09.09.2021,

Beginn: 20:00 Uhr. Europahaus Mayrhofen.

Ticketpreise:

Eintritt im Vorverkauf: KAT 1: € 37,00; KAT 2: € 33,00.

Eintritt an der Abendkassa: KAT 1: € 40,00; KAT 2: € 36,00.