Starke Nachfrage nach 5-Meter-Sublimationsproduktion

Der Meilenstein bestätigt die Marktresonanz auf Dursts Ansatz für das industrielle 5-Meter-Sublimationsdrucken: die Kombination aus Druckqualität und Produktivität mit Inline-Fixierung, Software und einem zunehmend integrierten Finishing-Prozess. »Als wir 2025 den P5 500 TEX iSUB eingeführt haben, war unser Anspruch nicht einfach, einen weiteren 5-Meter-Drucker zu bauen – wir wollten neu definieren, wie industrielle Sublimationsproduktion funktionieren kann«, sagt Johann Strozzega, Director Global Sales Graphics, Durst Group. »Dass wir in so kurzer Zeit 50 Systeme verkaufen konnten, ist eine klare Bestätigung dafür, dass der Markt diese Vision teilt. Es geht längst nicht mehr um die Frage, ob integrierter 5-Meter-Sublimationsdruck funktioniert. Die Frage ist nun, wie effizient sich der gesamte Produktionsprozess – von der Datenaufbereitung über den Druck bis hin zu Inline-Fixierung und Finishing – integrieren und automatisieren lässt.«

Vom 5-Meter-Druck zur integrierten Produktionsplattform

Durst stellte den P5 500 TEX iSUB als neue Lösung für industrielles Superwide-Sublimationsdrucken vor. Mit einer Druckbreite von 5,2 Metern, wasserbasierten Sublimationstinten und integrierter iSUB-Inline-Fixierung vereint das System Druck und Fixierung in einem durchgängigen Produktionsprozess. Die Plattform wurde für Produzenten mit großem Volumen entwickelt, welche Prozessschritte, manuelle Eingriffe und Produktionszeit reduzieren und gleichzeitig Konsistenz, Flexibilität und Skalierbarkeit steigern möchten. 2026 erweiterte Durst das Konzept, indem der P5 500 TEX iSUB zusammen mit einem auf das System abgestimmten 5-Meter-High-Tech-Produktionscutter von Hasler präsentiert wurde. Die Kombination erweitert den integrierten Workflow von RIP und Druck über die Inline-Fixierung bis zum fertig zugeschnittenen Produkt.

Durch die Integration von Druck, Fixierung und Finishing in eine gemeinsame Produktionsumgebung rückt Durst die Effizienz des gesamten Prozesses in den Fokus, statt sich ausschließlich auf die Leistung eines einzelnen Drucksystems zu konzentrieren.

World of Sublimation am Durst-Hauptsitz

Damit Kunden den gesamten Produktionsprozess unter realistischen Bedingungen erleben und bewerten können, hat Durst an seinem Hauptsitz in Brixen, Italien, eine eigene World of Sublimation eingerichtet. Die Anlage kombiniert den P5 500 TEX iSUB, Workflow-Technologie und 5-Meter-Finishing in einer umfassenden Demonstrations- und Testumgebung.

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