Konica Minolta – starke Marktposition im digitalen Etikettendruck

Ein wachsender Anteil des Etikettenvolumens verlagert sich von der analogen hin zur digitalen Produktion. Ursache sind vor allem wirtschaftliche Vorteile bei kleineren Auflagen: Immer geringere Mengen, eine bedarfsgesteuerte Herstellung, um Kaufentscheidungen zu beeinflussen, und das Ziel, Abfall zu reduzieren, erhöhen die Nachfrage nach digitalen Lösungen. IDC MarketScape zufolge hat Konica Minolta in diesem Markt mehr als 1.700 tonerbasierte Etikettendrucksysteme installiert und nimmt damit eine starke Marktposition zwischen Qualität und Produktivität ein.

»Unser Ziel ist es, durch den Digitaldruck eine bessere Kommunikation und nachhaltigere Gesellschaft zu ermöglichen«, sagt Toshitaka Uemura, Head of IP-Business bei Konica Minolta Business Solutions Europe. »Wir stellen uns den aktuellen Anforderungen der Etikettenproduktion, wie kleineren Auflagen, kürzeren Lieferzeiten, dem Fachkräftemangel und steigenden Nachhaltigkeitsansprüchen. Mit Lösungen wie AccurioLabel 230 und 400 unterstützen wir Druckdienstleister dabei, ihre Prozesse weiterzuentwickeln und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.«

Mit beiden Systemen lassen sich die wachsenden Anforderungen in derEtikettenproduktion an Produktivität, Präzision und Energieeffizienz unmsetzen. Hierzu bieten die Systeme eine Reihe von Funktionen, um Druckdienstleister in ihrer Arbeit zu unterstützen. Hierzu gehört beispielsweise die einfache und intuitive Bedienung der Systeme. Quereinsteiger im Bereich der Etikettenproduktion oder Hersteller, die mit minimaler Besetzung arbeiten müssen, sind in der Lage, die Systeme profitabel zu nutzen.

Die im Produktionslauf verwendeten Bedruckstoffe benötigen keine Vorbehandlung wie Primer oder Corona. Die AccurioLabel 400 erreicht Auflösungen bis zu 3.600 x 2.400 dpi und bietet zudem eine fünfte Farbstation mit weißem Toner, beispielsweise für den Druck auf durchsichtigen Labeln. Aufgaben wie die Farbanpassung, Steuerung der Farbregistrierung und Kalibrierung laufen mit der integrierten Qualitätskontrolle (Intelligent Quality Care) vollständig automatisch ab. Kunden erhalten damit bei Konica Minolta Software und Etikettensysteme aus einer Hand – und bei Bedarf auch Veredelung.

