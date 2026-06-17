Standortübergreifende Transparenz im Farbmanagement

Die neue Version richtet sich insbesondere an Druckdienstleister mit mehreren Standorten oder heterogenen Systemlandschaften, in denen eine konsistente Farbqualität übergreifend sichergestellt werden muss. Im Zentrum steht ein neues Framework zur Cloud-Integration, das Farbmessdaten strukturiert aufbereitet und als direkt nutzbare Reports bereitstellt. Dadurch werden Auswertungen vereinfacht und Prozesse lassen sich besser nachvollziehen. Mithilfe der ergänzenden, cloudbasierten Analysefunktionen können Anwender sowohl aktuelle Leistungsdaten als auch historische Entwicklungen der Farbqualität auswerten. Dies unterstützt eine kontinuierliche Optimierung der Produktion.

Echtzeit-Reporting und transparente Qualitätskontrolle

In Verbindung mit AccurioPro CloudEye stellt die Software Reporting-Funktionen in Echtzeit bereit und ermöglicht den zentralen Zugriff auf Leistungsdaten der gesamten Druckumgebung. An die Stelle einfacher Pass-/Fail-Bewertungen tritt ein differenzierter Ansatz, der Messwerte transparent darstellt und somit eine fundiertere Beurteilung der Farbqualität ermöglicht. Dank der Möglichkeit, Validierungsergebnisse und Berichte standortunabhängig abzurufen und im Team zu teilen, können Abstimmungsprozesse beschleunigt und Entscheidungen auf Basis konsistenter Daten getroffen werden. Detaillierte Analysen umfassen unter anderem Farbperformance, Tonwertzunahme und Dichtewerte. Dadurch wird eine Vergleichsbasis zwischen einzelnen Systemen innerhalb einer Flotte geschaffen.

Historische Analysen für eine stabile Produktion

Neben der laufenden Überwachung ermöglicht Version 2.3 auch die Auswertung historischer Daten. Dadurch werden Trends in der Farbentwicklung sichtbar und Abweichungen können frühzeitig erkannt werden. Da Zielstandards und Messdaten zentral in der Cloud verwaltet werden, können Produktionsumgebungen über mehrere Standorte hinweg synchronisiert werden. So lassen sich einheitliche Qualitätsvorgaben umsetzen. Die langfristige Betrachtung von Validierungsergebnissen unterstützt zudem die vorausschauende Wartung, indem schleichende Veränderungen identifiziert werden, bevor diese Auswirkungen auf die Produktion haben. Dies kann dazu beitragen, Makulatur zu reduzieren und Nacharbeiten zu vermeiden – insbesondere in standardisierten Produktionsprozessen.

Unterstützung für Bediener im Produktionsalltag

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Version liegt auf der Vereinfachung des Farbmanagements für die verschiedenen Nutzergruppen innerhalb der Druckproduktion. Auch Anwender ohne Spezialwissen erzielen damit professionelle Ergebnisse. So nutzt das Smart Color Sequence Setup beispielsweise System- und Controllerdaten, um geeignete Korrekturprozesse vorzuschlagen und den Einrichtungsaufwand zu reduzieren. Dies ist vor allem für weniger erfahrene Anwender von Vorteil.

Bei einer fehlgeschlagenen Validierung greift die Smart Color Sequence Recovery und das System schlägt die notwendigen Korrekturschritte gezielt vor und begleitet den Bediener zurück zum Soll-Standard. In Kombination mit den intelligenten Qualitätsoptimierern IQ-501 und IQ-601 lassen sich Kalibrierung und Qualitätskontrolle automatisieren, wodurch der Bedarf an manuellen Eingriffen sinkt.

Durchgängige Lösung für das Farbmanagement

Die AccurioPro Color Manager Suite deckt zentrale Schritte im Farbmanagement ab, von der Profilierung über die Verifikation bis hin zur Analyse und langfristigen Qualitätssicherung. »Mit Version 2.3 stellen wir Funktionen bereit, die Druckereien bei der Steuerung ihrer Farbprozesse und bei der Qualitätssicherung unterstützen«, sagt Christoph Schmidt, Offering Manager Professional Printing Deutschland & Österreich bei Konica Minolta. »Das Ergebnis ist ein effizienterer Workflow, der Teams Freiräume schafft, um sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren. Anwender erzielen professionelle Ergebnisse einfacher und reduzieren zugleich Ausfallzeiten.«

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