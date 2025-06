Standortpräsentation bei Ulrich Etiketten

Am 8. Mai öffnete Ulrich Etiketten die Tore des neuen Werks in Höbersdorf für einen besonderen Tag im Zeichen nachhaltiger Etiketten- und Verpackungslösungen. Im Rahmen eines Fach-Workshops und der Standortpräsentation versammelten sich Branchenexpert*innen, Kund*innen und Partner*innen des Unternehmens sowie Vertreter*innen aus Wirtschaft und Politik, um aktuelle Entwicklungen und zukunftsweisende Ansätze in der Verpackungsindustrie zu diskutieren.