Staffelübergabe bei der Polar Group

Er übernimmt die Position von Thomas Raab, der und zum 01.08.2024 aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Christoph Brünner hat Maschinenbau an der TU Berlin und am Massachusetts Institute of Technologie studiert und war national und international in führenden Positionen in der Automobilindustrie und im Maschinenbau beschäftigt. In seiner beruflichen Laufbahn hat er diverse Unternehmen erfolgreich geführt und bringt über 20 Jahre Erfahrung in Transformation und Organisation von Wachstum von Mittelständigen Unternehmen mit.