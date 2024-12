SPI 2025 verbindet die Siebdruck-Community

»Obwohl das Siebruck- und Tampondruckverfahren altbewährt ist, entwickelt es sich ständig weiter und macht Fortschritte in Bezug auf Präzision, Automatisierung und Qualität. Anwendungen in verschiedenen Marktsegmenten treiben kontinuierliche Innovationen voran. Der Schlüssel liegt in der Verbreitung dieser Innovation«, sagt Peter Buttiens, CEO von ESMA, dem Europäischen Verband der Hersteller für Spezialdruck, dem Veranstalter der SPI. »Wir bauen auf der Erfahrung unserer Mitglieder und dem Know-how auf, das wir in den über dreißig Jahren unserer Tätigkeit für die Branche gesammelt haben. Gemeinsam haben wir die Notwendigkeit eines Formats erkannt, das die neuesten Entwicklungen präsentiert und die Möglichkeiten der Erweiterung, Anpassung oder Kombination für spezifische Marktanforderungen diskutiert.“

Zu den Startpartnern der SPI gehören Anbieter des industriellen Siebdrucks wie CST, Drop, Fimor, Gallus, GPE A. Ardenghi, Grafco, Grünig, Kissel+Wolf, Lüscher Technologies, Printcolor, Pröll, PVF Mesh & Screen Technology, RK Siebdrucktechnik, Saati, Sefar, SignTronic, Sport Print Lab, SPS TechnoScreen, Sun Chemical, Thieme und VFP Ink Technologies. Insgesamt werden mehr als 70 Aussteller und Tausende von Besuchern in den modernen Einrichtungen der Messe Essen erwartet. »Die Veranstaltung verfolgt ehrgeizige Ziele, mit denen wir uns als Messe Essen voll identifizieren. Wir sind überzeugt, dass Essen der ideale Standort für die SPI ist und dass sie sich bei uns hervorragend entwickeln wird«, so Oliver P. Kuhrt, Geschäftsführer der Messe Essen.

Da der Siebdruck nach wie vor in vielen industriellen Anwendungen eine Rolle spielt, verfolgt Screen Print Innovations einen horizontalen Ansatz. Automobilindustrie, gedruckte Elektronik, Internet der Dinge, Gesundheitswesen, Luxusverpackungen, Textilien… sind nur einige Beispiele für Märkte, die bei der SPI 2025 vertreten sind. Marken- und Produktinhaber werden von der extremen Vielfalt des Verfahrens und seiner Anwendungen profitieren. Diejenigen, die neu auf dem Gebiet des Screens oder des Pads sind, sollten kommen, um die Möglichkeiten der florierenden Technologien zu verstehen. Im Präsentationsforum wird Keynote-Vorträge aus den Bereichen Automobil, gedruckte Elektronik, Sicherheitsdruck, Kunststoff- und Glasdekoration und anderen beinhalten.

Datum: 3. bis 5. Juni 2025

Ort: Messe Essen

spi-europe.com