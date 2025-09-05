Speedmaster CX 104 – ein Bestseller aus dem Hause Heidelberg

Die Speedmaster CX 104 öffnet Akzidenz-, Verpackungs- und Etikettendruckern den Zugang zu moderner Technologie von Heidelberg. Sie produziert mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 16.500 Bogen/h und kann mit verschiedenen KI unterstützen Assistenzsystemen als Push-to-Stop Maschine für den autonomen Druck konfiguriert werden. Dabei verarbeitet sie ein breites Spektrum an Bedruckstoffen von Dünndruckpapieren bis zu Kartonagen, weshalb sie sich sowohl für den Einsatz im Verpackungs- als auch dem Akzidenzdruck eignet.

Die Speedmaster CX 104 kann frei konfiguriert werden, vom Vierfarbensystem mit und ohne Lackierwerk bis hin zur Customized-Maschine mit einer Auslegung auf bis zu 20 Druck-, Lackier- und Trockenwerken. Eine Ausrüstung mit dem Kaltfolienmodul FoilStar und dem Rollenquerschneider CutStar der vierten Generation ist möglich. Die bisher längste gebaute Speedmaster CX 104 umfasst 17 Druck-, Trocken- und Lackierwerke und produziert bei einem Kunden hochwertige Verpackungs- und Spezialdruckerzeugnisse.

Unter jenen Kunden, die sich in den vergangenen Jahren für eine Speedmaster CX 104 entschieden haben, befinden sich viele Verpackungsdrucker aus Europa, den USA und aufstrebenden Märkten im asiatischen Raum. »Die Speedmaster CX 104 ist unser Bestseller und aufgrund ihre Flexibilität und Vielseitigkeit der Star im Maschinenpark bei vielen unserer Kunden in der ganzen Welt«, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. „Die zahlreichen Investitionen in Kombination mit den Weiterverarbeitungssystemen unseres Partners MK Masterwork zeigen, dass Kunden von unserem Ansatz als Systemintegrator im Verpackungsdruck überzeugt sind.«

Web-Konfigurator verfügbar

Ab sofort steht Kunden auf der Homepage von Heidelberg jetzt auch ein Web-Konfigurator für die Speedmaster CX 104 zur Verfügung. Das Tool auf my-cx104.heidelberg.com ermöglicht es Druckereien, eine individuelle und auf ihren Bedarf zugeschnittene Konfiguration anzuzeigen. Die benutzerfreundliche Oberfläche führt in nur wenigen Schritten zu einem Modell, das auf die gewählten, spezifischen Produktionsanforderungen abgestimmt ist.

www.heidelberg.com