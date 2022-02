Speedmaster CX 104 auf Erfolgskurs

Anwender der Maschine berichten durchgehend von deutlichen Steigerungen ihrer Gesamteffizienz. So auch die Druckerei RCDruck GmbH mit Sitz im Deutschen Albstadt. Mit einem Jahresumsatz von sieben Millionen Euro beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter und produziert auf mehreren Offsetmaschinen hauptsächlich im Format 70 x 100 für Kunden im Akzidenz- und Verpackungsdruck. »Das Lackierwerk und das größere Bogenformat in Verbindung mit dem hohen Automatisierungsgrad bzw. der Flexibilität der Speedmaster CX 104 haben uns überzeugt«, so Markus Conzelmann, Geschäftsführer und Eigentümer der Druckerei.