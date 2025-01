Smarte Nearline-Weiterverarbeitungslösung

»In Verbindung mit dem industriellen Druck ist eine effiziente, hochautomatisierte Weiterverarbeitung entscheidend für die Profitabilität der Digitaldruckproduktion, um eine Vielzahl unterschiedlichster Aufträge effizient durch die Produktion zu schleusen. Unsere neue Weiterverarbeitungslösung Fireline erweitert unser digitales Ökosystem um einen wichtigen Baustein«, soWährend die Stahlfolder TH 56 Fireline als Weiterverarbeitungslösung für die Jetfire 50 entwickelt wurde, ist die TH 66 Fireline in Kombination mit der Jetfire 75 für das B2-Format vorgesehen. Heidelberg plant Die Vorstellung der Jetfire 75 ist im Laufe des Jahres 2025 geplant.

Die Falzmaschine ist vollständig in den Prinect-Workflow integriert. So lässt sich das System auf Basis der Job-Parameter von Prinect automatisch und nahezu bedienerunabhängig voreinstellen. Die serienmäßig hinterlegten Programme decken eine große Bandbreite unterschiedlicher Endprodukte ab. Bezogen auf die Jetfire 50 reichen die möglichen Produkte vom Poster in den Endformaten A3 und A4 mit Rundumbeschnitt für randabfallende Motive, über vierseitige Prospekte (A4 hoch, A5 hoch und quer), bis zu achtseitigen A6-Produkten mit Zickzack-, Parallel- oder Wickelfalz. Um die Anzahl der Systemumstellungen minimal zu halten, fasst Prinect gleichartige Aufträge zu Batches zusammen, die auf der Jetfire 50 und dem Stahlfolder TH 56/66 Fireline nacheinander abgearbeitet werden. Neben den hinterlegten Standardprogrammen lassen sich individuelle Programme auch manuell konfigurieren und abspeichern.