Skalierbarkeit und Wachstum bei Druckdienstleistern

HP bringt zwei neue Großformatdrucker auf den Markt: die HP Latex FS50 sowie FS60 Serie. Darüber hinaus werden die auf der drupa angekündigten HP PrintOS Live Production Funktionen ab dem 11. November verfügbar sein. Die neuen Drucker-Serien geben gemeinsam mit der branchenweit ersten HP PrintOS Live Production Druckdienstleistern die richtigen Werkzeuge an die Hand, um großformatige Druckanwendungen für Druckdienstleister (PSPs) in einem sich zunehmend verändernden Markt zu erweitern und zu skalieren.

Kombination aus Skalierbarkeit und Wachstum

Für Daniel Martinez, Global Head und General Manager, HP Large Format, »ist diese Ankündigung ein wichtiger Meilenstein in unserer Innovationsstrategie, der unser Engagement und unsere Partnerschaft mit unseren Kunden unterstreicht. Die Einführung der neuen Druckerserien HP Latex FS50 und FS60 sowie die künftig verfügbaren neuen Funktionen von HP PrintOS Live Production gehen über eine reine Produkteinführung hinaus. Wir haben diese Lösungen entwickelt, um Druckdienstleister mit mittlerem Druckvolumen in die Lage zu versetzen, die Zukunft mit hochmodernen Hardware- und Softwarelösungen zu meistern und die kontinuierliche Anpassungsfähigkeit zu fördern. HP unterstützt Unternehmen dabei, ihre Arbeitsabläufe und Geräte weiterzuentwickeln. Diese innovativen Lösungen stellen sicher, dass unsere Kunden auf dem sich ständig verändernden Markt wettbewerbsfähig bleiben.«

Anpassungsfähigkeit sorgt für höhere Rentabilität

Die HP Latex FS50- und FS60-Serien liefern hochwertige Ergebnisse in einem breiten Spektrum von margenstarken Anwendungen mit einem bis zu 30 Prozent größeren Farbumfang. Der HP Latex FS50 bietet eine skalierbare Plattform für wachsende Geschäftsanforderungen und ist ideal für große Druckdienstleister, die Effizienz im Supergroßformatdruck suchen. Der HP Latex FS60 druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 89 m²/Stunde. Dank seines modularen und skalierbaren Designs steigert er die Produktivität und Kosteneffizienz. Druckdienstleister sind in der Lage, die Kosten im Laufe der Zeit weiter zu senken, indem sie auf zehn Liter Tintenkapazität aufrüsten und vom Anwender austauschbare Druckköpfe verwenden. Beide Modelle bieten eine breite Palette von Beschilderungs- und Dekorationsanwendungen, einschließlich dünner Folien, Vinyl und geruchloser Backlit-Textilien.

Rationalisierte Workflows

Die HP PrintOS Live Production Software erlaubt es Druckdienstleistern, ihren Druck-Workflow aus der Ferne zu verwalten. Als Teil des HP PrintOS-Ökosystems ist es für alle Druckdienstleister verfügbar, die den HP Professional Print Service Plans (PPSPs) abonniert haben. Die neue Software-Funktionalität ermöglicht Anwendern, Geräte fernzusteuern und ihre Drucker-Warteschlange in Echtzeit zu bearbeiten – sowohl über den Desktop als auch über die neue mobile App. Kunden haben unterstrichen, wie wichtig die Remote-Kontrolle von HP PrintOS Live Production ist – insbesondere in Regionen, in denen Arbeitskräfte knapp sind.

