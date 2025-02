Siham Rakia wird Geschäftsführerin von Xerox Schweiz und Österreich

»Wir befinden uns inmitten einer umfassenden Transformation. Mein erklärtes Ziel ist es, über das traditionelle Druckergeschäft hinauszugehen und uns verstärkt auf die Bereiche Service und Software zu konzentrieren«, so Siham Rakia. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in Führungspositionen in der Technologie- und IT-Branche bringt Siham Rakia eine breite Expertise in den Bereichen Business Management, Digitalisierung und Kundenbeziehungen mit. Zuletzt war sie Geschäftsführerin von Xerox Schweiz, wo sie maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens in einem hybriden Arbeitsumfeld beitrug.

Erfahrung in der Technologie- und IT-Branche

Ihre Karriere umfasst Führungspositionen bei namhaften Unternehmen wie Microsoft, Dell und HP. Bei Microsoft leitete sie unter anderem digitale Transformationsprojekte für den Finanzsektor, während sie bei Dell und HP erfolgreich Geschäftsstrategien für Großkunden und öffentliche Einrichtungen umsetzte. » Die Welt verändert sich so schnell, dass Unternehmen flexibel bleiben und sich kontinuierlich an neue Herausforderungen anpassen müssen. Unser Ziel ist es, innovative Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen und eine nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen“, so Siham Rakia weiter.

Die räumliche Distanz in der Region sieht Siham Rakia zwar als Herausforderung, aber über das Service-Tool »CareAR Remote Support» könne man diese überwunden und die Kunden könne auch über große Entfernungen unterstützt werden. Kunden erhalten eine schnelle und effiziente Hilfestellung von Experten.

