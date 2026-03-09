Siegwerk von EcoVadis ausgezeichnet

Siegwerk wurde mit dem EcoVadis Sustainability Achievement Award 2026 in der Kategorie »Best New Program« ausgezeichnet. Die renommierte Auszeichnung von EcoVadis würdigt Siegwerks Fortschritte bei der Etablierung eines menschenrechtsorientierten und zukunftsweisenden nachhaltigen Beschaffungsprogramms. Nach Ansicht der Jury setzt das Unternehmen mit seiner jungen Initiative für nachhaltige Beschaffung Maßstäbe. Die Juroren hoben dabei insbesondere die Transparenz, die ersten Ergebnisse sowie die systematische Fokussierung auf Menschenrechte innerhalb der globalen Lieferkette hervor. Jedes Jahr verleiht EcoVadis seine Sustainability Achievement Awards an Unternehmen mit überzeugenden Programmen für die nachhaltige Beschaffung, die einen bedeutenden Einfluss auf globale Wertschöpfungsketten haben. Der »Best New Program Award« zeichnet dabei Unternehmen aus, die innerhalb der ersten drei Jahre ihrer EcoVadis-Engagement schnelle Fortschritte und Führungsstärke im Bereich der verantwortungsvollen Beschaffung zeigen.

»Wir sind mehr als stolz auf diese Auszeichnung von EcoVadis, da sie die herausragenden gemeinsamen Anstrengungen unserer gesamten Beschaffungsgemeinschaft würdigt«, sagt Cathleen Hansohm, Global Supplier Sustainability Manager and Human Rights bei Siegwerk, die den Award am 3. März 2026 auf der EcoVadis Sustain Conference in Paris im Namen des Unternehmens entgegennahm. Ein entscheidender Faktor für den Fortschritt des Unternehmens ist sein globales »SustainUP«-Programm für nachhaltige Beschaffung, das darauf abzielt, Nachhaltigkeit und Menschenrechte in der gesamten Lieferkette ganzheitlich zu fördern. »Mit SustainUP haben wir ein Programm entwickelt, das Nachhaltigkeit in unseren Beschaffungsprozessen zum Leben erweckt«, fügt Hansohm hinzu. SustainUP wurde Mitte 2025 ins Leben gerufen, um Teams klare Richtlinien, praktische Tools und strukturierte Rahmenbedingungen an die Hand zu geben, mit denen sie ökologische und soziale Verantwortung in jede Beschaffungsentscheidung integrieren können.

