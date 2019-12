Siegwerk eröffnet automatisierte Produktionsanlage

Siegwerk, Hersteller von Druckfarben für Verpackungsanwendungen und Etiketten, hat eine neue vollautomatisierte Anlage zur Herstellung von Kundenfarben am Stammsitz in Siegburg eröffnet. Mit Inbetriebnahme soll dieses neue sogenannte Blending Center laut Angaben des Herstellers nun die größte vollautomatisierte Produktionsanlage für Druckfarben in ganz Europa.

„Die Eröffnung dieser Anlage ist für uns ein Meilenstein sondergleichen. Sie ist ein zentraler Baustein unseres weltweiten Produktionsverbunds und ein großer Schritt nach vorne“, so Herbert Forker, CEO bei Siegwerk. Die neue Mischanlage ist ausgestattet mit modernster Technik und damit ein Beispiel für die vernetzte Industrie 4.0. „Die Themen Digitalisierung und Automatisierung spielen bei uns eine zentrale Rolle. Wir müssen uns auf verschiedenen Ebenen überlegen, welche Chancen wir ergreifen, in welche Richtung wir uns entwickeln und wo genau wir investieren wollen. Die neue Anlage ist eine der Antworten darauf“, so Forker weiter.

Die neue Mischanlage entspricht allen aktuellen rechtlichen Anforderungen und bietet den Vorteil konsistenter Produktqualität durch zuverlässige, standardisierte Prozesse sowie eine stabile Lieferfähigkeit durch erweiterte Kapazitäten. Darüber hinaus ermöglicht die neue Anlage eine noch sicherere und sauberere Produktion als zuvor und unterstützt die Anlage Siegwerks Bestrebungen für eine erhöhte Nachhaltigkeit.