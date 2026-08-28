SHIFT 2026 zeigt wohin die Reise für die Printbranche geht

SHIFT hat sich bereits mit der ersten Ausgabe als das internationale Heidelberg Forum für Prozessdigitalisierung und die KI getriebene hybride Druckproduktion mit Digital- und Offsetdruck etabliert. Das Konzept verbindet inspirierende Vorträge, reale Anwenderberichte und Networking und richtet sich an CEOs, Führungskräfte und Entscheider in Druckereien sowie Digitalisierungsexperten aus aller Welt.

Der erste Veranstaltungstag fokussiert auf zentrale Trends und Herausforderungen der Branche. Internationale Referenten aus Druck- und Technologieunternehmen sowie Beratungshäusern geben praxisnahe Einblicke in erfolgreiche Projekte zur Prozessdigitalisierung. Geplant sind unter anderem Vorträge zu datengetriebener Produktion, Workflow-Automatisierung, hybriden Druckumgebungen, Robotik sowie dem Einsatz künstlicher Intelligenz in Geschäfts- und Produktionsprozessen. Darüber hinaus präsentieren mehrere Heidelberg Kunden ihre Erfahrungen bei der Umsetzung digitaler Transformationsprojekte; darunter auch Meinders & Elstermann. Das Unternehmen ist einer der Pilotanwender von Prinect Touch Free in Verbindung mit dem industriellen Digitaldrucksystem Jetfire 50 und berichtet von seiner Erfahrung bei der Implementierung des neuen Workflows und über Effizienzsteigerungen, die bereits erzielt werden konnten.

KI gesteuerte Digitalisierung mit Prinect Touch Free live erleben

Am zweiten Veranstaltungstag erleben die Teilnehmer die Digitalisierung der Druckproduktion live im »Home of Print« von Hedielberg. Im Fokus stehen industrielle Digitaldruckanwendungen mit der Jetfire 50 mit inline Finishing und der Jetfire 75 gesteuert durch Prinect Touch Free, intelligente Weiterverarbeitung, Datenanalysen und Automatisierungskonzepte für eine voll integrierte hybride Produktion mit Digital- und Offsetdruck. Ergänzt wird das Programm durch Live-Demonstrationen, Breakout-Sessions und Präsentationen von Partnerunternehmen.

»Ohne Digitalisierung, Automatisierung und künstliche Intelligenz wird nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg in der Druckindustrie künftig kaum noch möglich sein. Die Unternehmen, die heute konsequent in diese Technologien investieren, sichern sich entscheidende Wettbewerbsvorteile. SHIFT 2026 macht anhand konkreter Praxisbeispiele sichtbar, wie dieser Wandel erfolgreich umgesetzt werden kann«, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei HEIDELBERG. »Besucher erhalten zudem wertvolle Impulse, neue Perspektiven und die Gelegenheit, sich mit führenden Experten der Branche auszutauschen.«

Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen: