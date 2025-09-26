SHIFT 2025 – Prozessdigitalisierung und hybride Druckproduktion 

Mit diesen Themen beschäftigte sich die SHIFT 2025, ein neues, zweitägiges Veranstaltungsformat von Heidelberg mit externen Referenten einerseits und interaktiven Praxis-Workshops andererseits. Mehr als 200 Gäste aus ganz Europa und aus Übersee nahmen an dem Summit teil.

Der erste Tag der SHIFT 2025 stellte Praxisanwendungen aus verschiedenen Unternehmen in den Mittelpunkt. Einer der sechs Referenten war Rob Cross, Co-Geschäftsführer von Micropress Printers Ltd. (Reydon, England). Er schilderte, wie das Unternehmen dank Automatisierung, Robotik und KI seine Prozesse beschleunigt und den Personalmangel entschärft hat. Micropress produziert auf einer Speedmaster XL 106 mit Plate to Unit sowie auf mehreren Digitaldrucksystemen. Sämtliche Prozesse werden über Prinect gesteuert. An den Falzmaschinen setzen Roboter, unter anderem ein StackStar P von Heidelberg, die Pakete auf Paletten ab. Autonomous Mobile Robots (AMR) verschieben die Paletten zwischen den einzelnen Maschinen.

Bauer Packaging mit Sitz in Pfedelbach bei Heilbronn ist auf den Etikettendruck und die Verpackungsproduktion spezialisiert. Das Unternehmen hat die Produktion weitgehend digitalisiert. Mit der Kombination von Prinect Production von Heidelberg und Symphony von Ctrl-s werden die zahlreichen Etikettenaufträge gebündelt, die Nutzen automatisch ausgeschossen und auf mehreren Digitaldrucksystemen ausgegeben. Auf Polar Schneidetechnik berechnet Compucut Auto-Control vollautomatisch die Schneideprogramme. Täglich werden so rund 700 Aufträge ausgeführt. Bestellungen, die bis 19:00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag ab 21 Uhr ausgeliefert. Jährlich werden mehr als 600 Millionen Faltschachteln produziert.

Prinect Touch Free hebt Potenziale in der Digitalisierung

In der Druckindustrie ist das Spektrum, das digitalisiert und automatisiert werden muss, besonders groß. Es reicht vom Eingang eines Auftrags, über die Planung, die Produktion und die Materialwirtschaft bis zum Versand mit Rechnungsstellung und der Bewertung der KPI’s (Key Performance Indicators). Dieser weiten Thematik war der zweite Tag der Veranstaltung im Home of Print am Standort Wiesloch-Walldorf gewidmet. Heidelberg präsentierte sich gemeinsam mit Partnern als Lösungsanbieter und Systemintegrator für eine End-to-End-Produktion im Akzidenz- und Verpackungs-druck– von der PDF-Datei bis zum gelieferten Produkt.

Ein besonderes Augenmerk galt der hybriden Druckproduktion mit der Speedmaster Technologie einerseits und Digitaldruck mit der Jetfire 50 bzw. Versafire Systemen andererseits. Im Zentrum stand die vollautomatische Workflow-Steuerung über den neuen Workflow »Prinect Touch Free«. Die KI-gestützte Software leitet einen Auftrag eigenständig und ohne menschliches Zutun durch den gesamten Herstellungsprozess, immer unter Berücksichtigung des kostengünstigsten Produktionsweges, der jeweils freien Kapazitäten, des aktuellen Auftragsbestands und der Liefertermine. Prinect Touch Free soll ab Ende 2025 verfügbar sein.

»Mit SHIFT haben wir eine einzigartige Plattform ins Leben gerufen, auf der sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer vernetzen, das Thema digitale Transformation diskutieren und Impulse für Lösungsansätze erhalten können«, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand für Technologie und Vertrieb bei Heidelberg. »Wir wollen Kunden mit unserem ganzen Prozess-Know-how und unserer Erfahrung bei der Prozessdigitalisierung partnerschaftlich begleiten.«

www.heidelberg.com