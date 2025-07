Shift 2025: die Plattform für die digitale Transformation in Druckereien

Die Digitalisierung und Automatisierung von Geschäfts- und Produktionsprozessen wird von den Führungskräften in der Druckindustrie noch immer als eine der größten Herausforderungen betrachtet. Die gesamte Druckbranche befindet sich mitten in der digitalen Transformation und viele Druckereien streben nach Lösungen, mit denen sie die neuen technologischen Möglichkeiten erfolgreich für ihre Geschäftsmodelle nutzen können. Das bestätigen auch Umfragen von Heidelberg bei Druckunternehmen in allen wichtigen Märkten der Welt.

»Automatisierung ist für die Wettbewerbsfähigkeit von Druckereien umso entscheidender, je stärker die Auflagen sinken, je stärker das Volumen an kleinen Aufträgen wächst und Personal im gleichen Atemzug knapper und immer teurer wird. Vor diesem Hintergrund rückt eine hybride Druckproduktion mit einem automatisierten und zunehmend KI gesteuerten Workflow in den Fokus«, so Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg.

Mit diesen brennenden Themen setzt sich nun der von Heidelberg neu ins Leben gerufene internationale Summit »SHIFT 2025« auseinander, mit dem das Unternehmen Druckereien bei ihrer digitalen Transformation unterstützen will. Der zweitägige Summit findet am 16. September in der »halle02« in der Stadt Heidelberg und am 17. September im Print Media Center Standort Wiesloch-Walldorf statt. Die Zielgruppen sind Führungskräfte und Mitarbeitende von Unternehmen jeder Größenordnung aus dem Akzidenz-, Verpackungs- und Etikettendruck.

»Mit SHIFT 2025 bringt Heidelberg die Digitalisierungsexperten der Druckindustrie zusammen, die sich anhand vieler Praxisvorträge und Workshops über verschiedene Ansätze zur Prozessautomatisierung informieren können. Den Teilnehmenden bieten wir eine einzigartige Plattform, um sich über die Herausforderungen sowie das Vorgehen bei der digitalen Transformation von Geschäfts- und Produktionsprozessen auszutauschen,« sagt Christopher Berti, Leiter Digitales Ökosystem bei Heidelberg.

Workflow-Automatisierung in hybrider Produktionsumgebung

Am ersten Tag werden Entscheider aus der Druck- und Verpackungsindustrie über Digitalisierungsprojekte sprechen, die sie in ihren Unternehmen erfolgreich umgesetzt haben. Im Fokus der Vorträge stehen Ziele, Herausforderungen, Vorgehen und Ergebnisse.

Am zweiten Tag findet die Veranstaltung ihre Fortsetzung am Heidelberg Standort Wiesloch-Walldorf. Dort stehen im »Home of Print« die Gesamtlösungen des Herstellers im Mittelpunkt. Dort präsentiert sich das Unternehmen als Vollsortimenter, dessen Angebot für den Offset-, Digital- und Flexodruck in ein komplettes Ökosystem mit vielen Softwarelösungen zur Prozessautomatisierung eingebettet ist.

Die Teilnehmenden können die digitale Prozessteuerung in einer hybriden Workflow-Umgebung mit Offset- und Digitaldrucktechnologien kennenlernen. Dabei rückt auch die zunehmende Bedeutung von KI in den Fokus, die bereits in vielen Bereichen der Produktion erfolgreich genutzt wird.

Der Summit »SHIFT 2025« findet am 16. und 17. September in Heidelberg und Wiesloch-Walldorf statt. Interessentinnen und Interessenten können sich ab sofort für den Event registrieren.