Securikett holt die Flexoplattenherstellung ins Haus

Securikett, ein Anbieter von Produkt- und Markenschutzlösungen, hat in ein FLEXCEL NX Wide 3548 System mit einem FLEXCEL NX Ultra 35 Verarbeitungssystem investiert, um Flexoplatten im eigenen Unternehmen herzustellen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Münchendorf in der Nähe von Wien entwickelt und produziert Sicherheitsetiketten und Siegel für den Manipulations- und Fälschungsschutz von Produkten und Verpackungen.