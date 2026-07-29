Scodix und Shutterfly bauen ihre Partnerschaft aus

Shutterfly, einer der weltweit führenden Web-to-Print-Anbieter von personalisierten Produkten und individuellen Geschenken, wird die neuen Maschinen in den kommenden Monaten installieren, um während der Produktionsspitzen auf die notwendigen Kapazitäten zurückgreifen können.

Die Investition baut auf einer erfolgreichen Partnerschaft auf, die 2018 begann, als Shutterfly erstmals die Scodix-Technologie einsetzte, um hochwertige digitale Veredelungen in sein Angebot an personalisierten Produkten aufzunehmen. Heute ist die digitale Veredelung ein fester Bestandteil der Geschäfts- und Wachstumsstrategie von Shutterfly und ermöglicht es dem Unternehmen, hochwertige Produkte mit Mehrwert in der Geschwindigkeit und im Umfang anzubieten, die für Web-to-Print-Bereich erforderlich sind.

Die Druckmaschine Scodix Ultra 2500 SHD verfügt über die Scodix Smart High Definition (SHD)-Technologie, die feinere Details, schärfere Kanten, sanftere Farbverläufe und eine überragende Bildqualität liefert. Sie umfasst zudem die Scodix Multi-Layer Embellishment (MLE)-Technologie, eine Innovation, die hochwertige digitale Veredelungen direkt auf unbeschichtetem Papier ermöglicht und damit die kreativen Möglichkeiten im gesamten personalisierten Produktportfolio von Shutterfly erweitert.

Dave Bull, Vice President of Manufacturing Operations bei Shutterfly, kommentiert die Investitionsentscheidung wie folgt: »Die Scodix-Technologie war ein entscheidender Faktor für unser Angebot an hochwertigen Veredelungsprodukten und hat uns dabei geholfen, Produkte zu liefern, die sich von der Masse abheben und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Qualität bieten, die unsere Kunden erwarten. Die neueste Generation der Scodix-Maschinen stellt sicher, dass wir in den kommenden Jahren weiterhin auf diesem Erfolg aufbauen können.«

Eli Grinberg, CEO und Mitbegründer von Scodix, fügte hinzu: »Wenn sich ein Branchenführer wie Shutterfly dazu entscheidet, erneut in die Scodix-Technologie zu investieren, spricht das Bände über den langfristigen Wert, den unsere Lösungen für die digitale Veredelung bieten. Die Investitionen von Shutterfly spiegeln den Erfolg einer Strategie wider, die auf hochwertigen, haptisch ansprechenden Drucken basiert.«