Scodix eröffnet modernes Experience Center in Düsseldorf

Die Eröffnung ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2007 über 400 Maschinen weltweit installiert hat. »Das Düsseldorfer Experience Center ist mehr als ein Showroom, es ist ein Innovationszentrum, das unseren Kunden die Zukunft der Druckveredelung näherbringt«, so Eli Grinberg, CEO von Scodix. »Hier können Marken und Druckereien die transformative Kraft unserer Technologie zur Schaffung differenzierter, hochwertiger Anwendungen hautnah erleben und sie für Schulungen, Veranstaltungen und spezielle Innovationstage nutzen.« Das Experience Center bietet Besuchern die Möglichkeit, die Lösungen in Aktion zu erleben und sich von der Präzision und Vielseitigkeit der Scodix-Plattform zu überzeugen.

Technologie in Aktion

Besucher erlebten in Live-Demonstrationen der Scodix Ultra 6500 SHD Digital Enhancement Press, die über 16 Anwendungen abdeckt und neue Substrate verarbeiten kann. Smart High-Definition (SHD)-Technologie gibt Marken und Druckereien die Freiheit, praktisch jedes Design zu veredeln, insbesondere feine Linien, komplizierte Details, Muster, winzigen Text und großflächige Flachfolien. Scodix Multi-Layer Embellishment (MLE) ist eine Funktion, die es ermöglicht soll Designs mit mehreren, haptisch ansprechenden Schichten zu veredeln und so in einem einzigen Durchgang eine unvergleichliche Tiefe und Textur zu erzielen.

Franz Repp, Präsident Scodix EMEA, betonte gegenüber der Graphischen Revue. »Mit dem Democenter haben wir das optimale Umfeld geschaffen, um unseren Kunden die Möglichkeiten unsere Technologie in allen Einzelheiten zu vermitteln. Gleichzeitig können wir reale Tests für Kunden durchführen und wir nutzen das Democenter auch um neue Bedruckstoffe zu testen und somit die Range zu erweitern.« Bei der Gelegenheit verwies er auch auf die Option Uncoated hin. Die ersten Tests sind vielversprechenden verlaufen. Nach seiner Einschätzung lassen 80 Prozent aller ungestrichenen Papieren und Kartonen problemlos mit der Scodix-Technologie veredeln.

Mit den neuen Optionen will Scodix auch weitere Marktsegmente erschließen. Das Potenzial im Online-Printing sei weitgehend ausgeschöpft. Hier habe man laut Repp in Europa und Nordamerika nahezu eine 100%ige Marktabdeckungen und auch im Umfeld der Akzidenzdrucker und bei Veredler sei man gut vertreten. Wachstumspotenziale sieht man bei Scodix bei Druckanwendungen in der Werbetechnik, am Point-of-Sales, der Shop-Ausstattung, dem Buch-Publishing und der Verpackungen auf Karton und Wellpappe.

Anspruchsvolle Substrate

Kurz nach der Eröffnung des Democenters stellte Scodix auf der PrintingUnited Expo in den USA mit Scodix Luxe die 17. Anwendung vor. Das Unternehmen will damit die digitale Veredelung auf ein neues Niveau heben, indem es eine sorgfältig ausgewählte Kollektion von speziellen und anspruchsvollen Substraten mit einzigartigen Oberflächen unterstützen wird. Dazu gehören Materialien wie Leder, Seide, Leinwand und andere organischen Materialien. Anwendungsmöglichkeiten sieht man bei Scodix bei Luxusverpackungen, Magazinen, Büchern, hochwertige Notebooks und vielem mehr.

»Scodix Luxe ist eine bahnbrechende Neuerung für den Premium-Druckmarkt«, versichert Eli Grinberg, CEO von Scodix. »Durch die Validierung und Unterstützung dieser luxuriösen Spezialsubstrate eröffnet unsere 17. Anwendung unendliche Möglichkeiten und neue kreative Möglichkeiten für Designer, Druckereien und Verlage. Scodix Luxe ermöglicht es Produkte mit einer beispiellosen haptischen und visuellen Vielfalt zu schaffen, wodurch sie letztlich faszinierendere und profitablere Arbeiten liefern können.«

Scodix arbeitet bereits mit Partnern wie GMUND paper, Winter & Company, Fedrigoni Special Papers und Castelli Milano 1938 zusammen, um die Palette kompatibler, hochwertiger Substrate zu erweitern. Das bestehende Multi-Layer-Enhancement-Verfahren (MLE), das auf den Druckmaschinen der Serien Scodix Ultra 2500 und Ultra 6500 verfügbar ist, ermöglicht eine direkte Veredelung auf einer erweiterten Auswahl an unbeschichteten Substraten. Bei diesem Verfahren werden mehrere Scodix-Schichten in einem einzigen Durchgang aufgetragen, wodurch satte, lebendige Effekte und eine glatte Textur gewährleistet werden. Die erste Schicht wirkt als selektive Mikro-Grundierung auf unbeschichteten Substraten und bereitet die Oberfläche für nachfolgende Veredelungen wie Scodix Foil oder Scodix Sense vor. Diese erweiterte Substratflexibilität wird von allen Scodix-Modellen unterstützt.

www.scodix.com