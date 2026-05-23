Schwarze Recyclingpapiere setzen Whisky-Verpackungen in Szene

Im Fokus stehen Verpackungslösungen, die bewusst mit einer reduzierten Gestaltung arbeiten. Das tiefschwarze Recyclingpapier schafft eine klare visuelle Basis und unterstreicht die hochwertige Positionierung der Spirituosenmarken. Veredelungen setzen gezielte Akzente und erzeugen Kontraste zwischen matter Oberfläche und fein ausgearbeiteten Details.

Neben der optischen Wirkung spielt auch die haptische Qualität eine zentrale Rolle. Die verwendeten Premium-Recyclingpapiere sollen laut Unternehmen nicht nur eine edle Anmutung bieten, sondern zugleich eine hohe Veredelungs- und Weiterverarbeitbarkeit gewährleisten – ein wichtiger Faktor für anspruchsvolle Verpackungskonzepte im Premiumbereich.

Die beiden Projekte verdeutlichen, dass Recyclingpapiere zunehmend auch in hochwertigen Markenanwendungen eingesetzt werden, bei denen Nachhaltigkeit und Design gleichermaßen gefragt sind. Besonders im Packaging-Segment wächst die Bedeutung von Materialien, die ökologische Anforderungen erfüllen, ohne gestalterische Freiheiten einzuschränken.

»Das tiefschwarze Papier unserer Marke greenium überzeugt durch seine exklusive Optik, seine edle Haptik und seine Eignung für hochwertige Veredelungen«, sagt Udo Hollbach, Geschäftsführer des Koehler-Paper-Standorts Greiz.Ziel sei es, nachhaltige Verpackungslösungen mit Wertigkeit und einer starken Markenidentität zu verbinden.

Mit den beiden Whisky-Verpackungen positioniert Koehler Paper Recyclingpapiere einmal mehr als Alternative für Premium-Packaging – insbesondere dort, wo Materialästhetik, Markenwirkung und Nachhaltigkeit zusammenkommen.

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