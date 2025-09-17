Schutztechnologien in den Druckprozess integriert

Koenig & Bauer Vision & Protection bietet unter dem Dach von »protected at print« Technologien, die direkt im Druckprozess angewendet werden können, darunter Stegano, Daktylo und Ovjera. Durch die direkte Integration dieser Sicherheitslösungen erhöht sich nicht nur die Produktsicherheit, sondern auch die Produktionseffizienz.

Als erstes Produkt dieser Initiative stellt Koenig & Bauer »varnish protect aegis« vor. Diese innovative Lackschutzlösung nutzt die Stegano-Technologie, um versteckte Informationen wie Codes oder Bilder nahtlos in die Lackschicht von Druckerzeugnissen zu integrieren, ohne das Produktdesign oder bestehende Produktionsprozesse zu beeinträchtigen. Ein Vorteil ist, dass eine einzige Lackplatte für unterschiedliche Kunden und Druckaufträge eingesetzt werden kann, was den Produktschutz für Druckereien höchst effizient macht.

»In einer Welt, in der die Bedrohungen für Produkt- und Markensicherheit ständig zunehmen, bieten wir wichtige, innovative und zuverlässige Lösungen«, so Julian Schubert, CEO Koenig & Bauer Vision & Protection. »Varnish protect ‚aegis‘ verkörpert unsere Mission, Schutz einfach, intelligent und für jeden zugänglich zu machen. Wir übertragen unsere umfassende Expertise aus dem Hochsicherheitsdruck direkt, um auch anderen Produkten einen unvergleichlichen Schutz zu bieten.«

Produktpiraterie kostet Unternehmen jährlich Milliarden, nicht nur durch Umsatzeinbußen, sondern auch durch schwindendes Kundenvertrauen und einen beschädigten Markenruf. Varnish protect ‚aegis‘ ist hierbei ein wirksames Werkzeug, um mit kryptografischer Sicherheit und sofort aktivem Herkunftsnachweis, der eine Rückverfolgbarkeit bis auf die Chargenebene ermöglicht, die Integrität von Marken zu festigen. Das Tool ist ideal geeignet, um Waren in kritischen Märkten wie Babynahrung, Gesundheitsprodukte, Pharmazeutika und Spielzeug zu schützen und Authentizität dort zu gewährleisten, wo es am wichtigsten ist.

Um die Implementierung so einfach und flexibel wie möglich zu halten, hat das Team von Koenig & Bauer Vision & Protection darauf geachtet, dass keine Änderungen an Lieferketten oder den bestehenden Prepress-Workflows erforderlich sind. Varnish protect ‚aegis‘ verwendet gebrauchsfertige, manuell aufs Druckbild anpassbare Lackplatten, die sich wie jede Standard-Lackplatte in das Lackierwerk integrieren lassen. Dies gewährleistet, dass es keine Beeinträchtigung der Produktionsgeschwindigkeit oder -qualität gibt und bietet maximale Flexibilität auf verschiedenen Druckmaschinen und Technologien. Zudem ist die Technologie kompatibel mit einer breiten Palette von getesteten Lacken.

Nahtlose Verifizierung mit dApp

Marken, die ihre Produkte mit dieser Technologie schützen lassen, können die Echtheit der Erzeugnisse mithilfe der App »a verification app – ava« überprüfen. Die unsichtbaren Daten können so einfach gelesen und verifiziert werden. Die App, eine robuste Multi-Technologie-Plattform, ermöglicht eine schnelle Offline-Verifizierung von Euro-Banknoten und aktivierten Verpackungen. Interessierte Kund*innen können Anschauungsmaterial bei Ihrer zuständigen Vertriebsdirektion erhalten.

Weitere Informationen: